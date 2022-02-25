Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona eşleşmesi İspanya basınında dikkat çekti. AS Gazetesi Arda Turan'a ayrı parantez açarken, prestijli gazetenin Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu övmesi ilgi uyandırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. İspanyol basını eşleşmenin ardından Arda Turan'ı manşetlere taşıdı. İspanyollar Kerem Aktürkoğlu için de flaş ifadeler kullandı. İşte Galatasaray-Barcelona eşleşmesinin İspanya'daki yansımaları...
Özellikle Arda Turan, Inaki Pena ve Domenec Torrent'in eski Barcelonalı olduklarına dikkat çekildi. Diario SPORT'ta Arda Turan ile ilgili geniş bir haber yer aldı. Haberde Arda Turan'ın eski günlerinden çok uzakta olduğu ve kariyerinin son anlarını yaşadığı belirtildi.
Diario SPORT'ta yer alan Arda Turan haberinde "Camp Nou'da fazla iz bırakamadan ayrıldı. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde dünyanın en değerli oyuncuları arasında yer alıyordu. Arda Turan'ın Türk futboluna geri dönüşü büyük tartışmalara yol açmıştı. Barcelona'ya transfer olduğunda büyük bir düşüşün içindeydi." ifadeleri kullanıldı.
AS Gazesi ise Galatasaray bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını okuyucularına aktardı. Haberde "Hafızalardaki en zor sezonlardan birinde, Süper Lig sıralamasının ortalarında yer alıyor. Avrupa'daki eski günlerini arıyorlar. Fatih Terim'in ardından Torrent göreve geldi ve 5 maç sonunda galip gelmeyi başardı." sözleri kullanıldı.
Haberde Kerem Aktürkoğlu'na da geniş yer ayrıldı. Galatasaray'ın bu sezon sürpriz bir şekilde çıkış yakalayan oyuncularından birini mercek altına alan AS, "Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu özellikle Avrupa sahnesinde kendilerini gösterdi. Galatasaray'ın çıkışı yakalayan oyuncuları arasında yer alıyorlar." denildi.
Mundo Deportivo sitesi de Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray performansına geniş yer ayırdı. Haberde "Galatasaray'ın Arda Turan gibi yıldızlara sahip olduğu bilinse bahsedilenin ötesinde Kerem Aktürkoğlu Sarı Kırmızılı ekibin en dikkat çekici oyuncusu olarak görülüyor. Çok yetenekli bir kanat oyuncusu. Kerem'in dışında Ryan Babel, Sofianfe Feghouli ve Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.