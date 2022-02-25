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UEFA Avrupa LigiGalatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'
• 25 Şubat 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:

Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona eşleşmesi İspanya basınında dikkat çekti. AS Gazetesi Arda Turan'a ayrı parantez açarken, prestijli gazetenin Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu övmesi ilgi uyandırdı.

• 25 Şubat 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:
1Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. İspanyol basını eşleşmenin ardından Arda Turan'ı manşetlere taşıdı. İspanyollar Kerem Aktürkoğlu için de flaş ifadeler kullandı. İşte Galatasaray-Barcelona eşleşmesinin İspanya'daki yansımaları...

2Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya,Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grubu namağluğ lider tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti.

3Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

Barcelona dün akşam Napoli'yi 4-2 mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Galatasaray-Barcelona eşleşmesinin ardından İspanyol basını eşleşmeye geniş yer ayırdı.

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Özellikle Arda Turan, Inaki Pena ve Domenec Torrent'in eski Barcelonalı olduklarına dikkat çekildi. Diario SPORT'ta Arda Turan ile ilgili geniş bir haber yer aldı. Haberde Arda Turan'ın eski günlerinden çok uzakta olduğu ve kariyerinin son anlarını yaşadığı belirtildi.

5Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

Diario SPORT'ta yer alan Arda Turan haberinde "Camp Nou'da fazla iz bırakamadan ayrıldı. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde dünyanın en değerli oyuncuları arasında yer alıyordu. Arda Turan'ın Türk futboluna geri dönüşü büyük tartışmalara yol açmıştı. Barcelona'ya transfer olduğunda büyük bir düşüşün içindeydi." ifadeleri kullanıldı.

6ARDA TURAN ÇOK ŞİŞMAN

ARDA TURAN ÇOK ŞİŞMAN!

Haberde ayrıca Arda Turan'ın Giresunspor maçındaki imajının artık futbol oynamaya elverişli olmadığı ve oyuncunun kio problemi yaşadığı da belirtildi.

7Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

Arda Turan için "Şu anda bir futbolcudan çok uzakta. Süper Lig'de 46 dakika, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 84 dakika ve Avrupa Ligi'nde 146 dakika olmak üzere toplamda bu sezon sadece 276 dakika forma giyebildi.

8Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

AS Gazesi ise Galatasaray bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını okuyucularına aktardı. Haberde "Hafızalardaki en zor sezonlardan birinde, Süper Lig sıralamasının ortalarında yer alıyor. Avrupa'daki eski günlerini arıyorlar. Fatih Terim'in ardından Torrent göreve geldi ve 5 maç sonunda galip gelmeyi başardı." sözleri kullanıldı.

9Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

Haberde Kerem Aktürkoğlu'na da geniş yer ayrıldı. Galatasaray'ın bu sezon sürpriz bir şekilde çıkış yakalayan oyuncularından birini mercek altına alan AS, "Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu özellikle Avrupa sahnesinde kendilerini gösterdi. Galatasaray'ın çıkışı yakalayan oyuncuları arasında yer alıyorlar." denildi.

10Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

Mundo Deportivo sitesi de Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray performansına geniş yer ayırdı. Haberde "Galatasaray'ın Arda Turan gibi yıldızlara sahip olduğu bilinse bahsedilenin ötesinde Kerem Aktürkoğlu Sarı Kırmızılı ekibin en dikkat çekici oyuncusu olarak görülüyor. Çok yetenekli bir kanat oyuncusu. Kerem'in dışında Ryan Babel, Sofianfe Feghouli ve Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

11Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

Marca Gazetesi de Galatasaray-Barcelona eşleşmesine geniş yer ayırdı. Marca'nın haberinde "Barcelona eski bir tanıdık olan Torrent ile karşılaşacak. Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor anak Galatasaray karşısında bir tuzakla karşılaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.

12Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu Kilolu...

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