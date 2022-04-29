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GalatasarayG.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
HaberlerGalatasaray Haberleri G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
• 29 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:

G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de

Fatih Terim'in kurduğu Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı orta sahasından hemen hemen hiçbir verim alamayan Galatasaray'da 6-8 numaralı mevkilerde büyük değişiklik yaşanacak. İşte sarı kırmızılı kulübün masaya oturduğu iki yıldız...

• 29 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
1G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de
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Galatasaray, başkanlık seçiminin hemen ardından hız kesmeden gelecek sezonun yol haritasını çizecek. 2 başkan adayı Eşref Hamamcıoğu ve Metin Öztürk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yolla devam etmeyi düşünmüyor.

2G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Sarı-kırmızılılar, bu sezon büyük sıkıntılar çektiği ortaya sahaya, daha önce de Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

3G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, beklenilen performansın altında kalarak hayal kırıklığı yaşattılar.

4G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau için 6.5 milyon euro, Berkan Kutlu için de 4 milyon euro ödeyerek toplamda iki oyuncu için 10.5 milyon euro bonservis bedeli harcadı.

5G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Öte yandan Cicaldau ve Berkan'ın dışında Taylan Antalyalı'nın da formsuz bir sezon geçirmesi Galatasaray'ın işlerini zorlaştırdı.

6G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Cicaldau, bu sezon 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Berkan Kutlu ise oynadığı 44 maçta gol katkısı yapamazken 3 asist kaydetti.

7G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Taylan Antalyalı ise bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkarken gol veya asist katkısı gösteremedi.

8G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Süper Lig'de bu sezonun bitmesine 4 hafta kala topladığı 47 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlandı.

9G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde, İngiltere Premier Lig'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var.

10G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Galatasaray, Arsenal'dan Mohamed Elneny ve Fulham'dan eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

11G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanan Elneny'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor.

12G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Bu sezon Arsenal'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Mohamed Elneny, Londra ekibinde çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı.

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2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha, Siyah-beyazlı formayla oynadığı 36 maçta 1 gol attı ve 4 asist kaydetti.

14G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

Aynı sezonda Galatasaray'da kiralık oynayan Jean Michael Seri ise bu sezon Fulham formasıyla 32 maçta 6 asist yaptı.

15G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, Galatasaray formasıyla ise 37 maçta 2 gol attı ve 4 asist kaydetti.

16G.Sarayda bayram Berkan - Taylan dönemi bitiyor Yerlerine 6 numara da hazır 8 de

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