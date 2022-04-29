• 29 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
Fatih Terim'in kurduğu Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı orta sahasından hemen hemen hiçbir verim alamayan Galatasaray'da 6-8 numaralı mevkilerde büyük değişiklik yaşanacak. İşte sarı kırmızılı kulübün masaya oturduğu iki yıldız...
• 29 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
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Galatasaray, başkanlık seçiminin hemen ardından hız kesmeden gelecek sezonun yol haritasını çizecek. 2 başkan adayı Eşref Hamamcıoğu ve Metin Öztürk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yolla devam etmeyi düşünmüyor.
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Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, beklenilen performansın altında kalarak hayal kırıklığı yaşattılar.
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Öte yandan Cicaldau ve Berkan'ın dışında Taylan Antalyalı'nın da formsuz bir sezon geçirmesi Galatasaray'ın işlerini zorlaştırdı.
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