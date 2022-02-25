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BeşiktaşFransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var
• 25 Şubat 2022 - 22:46 • Son Güncelleme:

Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Lig 1 devi O.Lyon'un Galatasaray'ın genç yıldızına talip olduğu, Beşiktaş'ın ise yetenekli oyuncusunu transfer listesine dahil ettiği ortaya çıktı. İşte Fransa basınında yer alan o sıcak haber...

• 25 Şubat 2022 - 22:46 • Son Güncelleme:
1Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var
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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'ın değişilmeyen ismi Rıdvan Yılmaz, Avrupa devinin radarına girdi. Genç oyuncuların performansı sonrası Fransız basını flaş bir son dakika iddiasını gündeme getirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray adına bu sezonun vazgeçilmez ismi oldu. 23 yaşındaki genç futbolcu sarı-kırmızılı formayı 2021-2022 sezonunda 38 kez giydi. Kerem Aktürkoğlu bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Genç sağ kanat, takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

3Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'a da yükselme başarısı gösterdi. Genç oyuncu 8 kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu 3 gol sevinci yaşadı.

4Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kocaeli doğumlu genç futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

5Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Gölcükspor altyapısında profesyonel kariyerine başlayan Kerem Aktürkoğlu daha sonra sırasıyla Hisareyn altyapısı, Başakşehir U21, BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve 24 Erzincanspor formaları giydi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a geldi.

6Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Fanatik Gazetesi'nin Fransız basınına dayandırdığı habere göre; Olympique Lyon, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu için kısa süre içerisinde transfer girişimlerine başlayacak.

7Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almama ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkmıştı. Genç oyuncunun kariyerine ilişkin kararın sezon sonunda verileceği vurgulandı.

8Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Haberde ayrıca Olympique Lyon'un Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'la da ilgilendiği belirtildi. Fransız ekibinin sezon başından bu yana genç oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

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20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi karşılaşmada oynadı. Genç sol bek rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Rıdvan Yılmaz takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı.

10Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon 700 bin euro olarak gösteriliyor. Rıdvan Yılmaz şu ana kadar 5 kez Türkiye A Milli Takımı forması giydi.

11Fransız devi İstanbula geliyor Juninhonun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

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