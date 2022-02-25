Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon 700 bin euro olarak gösteriliyor. Rıdvan Yılmaz şu ana kadar 5 kez Türkiye A Milli Takımı forması giydi.