• 25 Şubat 2022 - 22:46 • Son Güncelleme:
Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var
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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'ın değişilmeyen ismi Rıdvan Yılmaz, Avrupa devinin radarına girdi. Genç oyuncuların performansı sonrası Fransız basını flaş bir son dakika iddiasını gündeme getirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almama ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkmıştı. Genç oyuncunun kariyerine ilişkin kararın sezon sonunda verileceği vurgulandı.
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