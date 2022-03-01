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BeşiktaşFikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırım'ın elinden kapmıştı! ESPN'e açıkladı '10 kat az maaşa...'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırım'ın elinden kapmıştı! ESPN'e açıkladı '10 kat az maaşa...'
• 01 Mart 2022 - 16:11 • Son Güncelleme:

Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırım'ın elinden kapmıştı! ESPN'e açıkladı '10 kat az maaşa...'

Fikret Orman döneminde Fenerbahçe'nin elinden alınan ve bonservisine 4 milyon euro ödenen Hollandalı futbolcu ESPN'e açıklamalarda bulundu. Şu anda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli orta saha '10 katı daha az maaşa oynayacak takım arıyorum' ifadelerini kullandı.

• 01 Mart 2022 - 16:11 • Son Güncelleme:
1Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...
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Beşiktaş'ın Eylül 2020'de kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, suskunluğunu ESPN'e bozdu. 'Beşiktaş benden kurtulmak istiyor' diyen Hollandalı futbolcu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Hollandalı yıldız futbolcu Jeremain Lens 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maçta 5 gol, 17 asistlik performansıyla sezonun yıldızlarından biri olmuştu.

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4Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Sezonu şampiyon tamamlayan Fikret Orman yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi Jeremain Lens'i ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden almak için Sunderland'e 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

5Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Ancak Siyah-Beyazlılar'da işler istenildiği gibi gitmedi ve Lens o sezon ligde 24 maçta yalnızca 1 gole katkı verebilmişti.

6Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Bir sonraki sezon 28 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen Hollandalı kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunu ise forma giydiği 23 maçta yalnızca 2 gol, 4 asistle kapatabilmişti.

7Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Jeremain Lens, 2020-2021 sezonunda alınan 4-1'lik Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı. Yaklaşık 1.5 senedir takımdan ayrı çalışan Lens, suskunluğu bozdu.

8Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu "Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım.

9Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar...

10Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister.

11Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı.

12Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum.

13Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim.

14Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

34 yaşındayım. Bu son yıllarımızsa futbolu bitirmek isterim. Amacım bu, futbolu bitirmek." ifadelerini kullandı.

15Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Beşiktaş formasıyla 102 maça çıkan Lens 12 gol, 20 asist yaptı.

16Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

Hollandalı oyuncu kariyerinin en iyi dönemini ise 138 maçta 43 gol, 48 asiste imza attığı PSV Eindhoven'da geçirmişti.

17Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırımın elinden kapmıştı ESPNe açıkladı 10 kat az maaşa...

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