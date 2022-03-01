• 01 Mart 2022 - 16:11 • Son Güncelleme:
Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırım'ın elinden kapmıştı! ESPN'e açıkladı '10 kat az maaşa...'
Fikret Orman döneminde Fenerbahçe'nin elinden alınan ve bonservisine 4 milyon euro ödenen Hollandalı futbolcu ESPN'e açıklamalarda bulundu. Şu anda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli orta saha '10 katı daha az maaşa oynayacak takım arıyorum' ifadelerini kullandı.
• 01 Mart 2022 - 16:11 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Eylül 2020'de kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, suskunluğunu ESPN'e bozdu. 'Beşiktaş benden kurtulmak istiyor' diyen Hollandalı futbolcu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
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Hollandalı yıldız futbolcu Jeremain Lens 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maçta 5 gol, 17 asistlik performansıyla sezonun yıldızlarından biri olmuştu.
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Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar...
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