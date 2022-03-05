• 05 Mart 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi 'endişeliyiz' açıklaması!
Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'den 'endişeliyiz' başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maç haftasında hakem üzerinde baskı oluşturulduğuna ve maçtaki hakem kararlarına dikkat çekilirken, “Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük’e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!” denildi.
• 05 Mart 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'den maç öncesi Merkez Hakem Kurulu’nun atadığı Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.
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