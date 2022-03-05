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FenerbahçeFenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi 'endişeliyiz' açıklaması!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi 'endişeliyiz' açıklaması!
• 05 Mart 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi 'endişeliyiz' açıklaması!

Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'den 'endişeliyiz' başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maç haftasında hakem üzerinde baskı oluşturulduğuna ve maçtaki hakem kararlarına dikkat çekilirken, “Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük’e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!” denildi.

• 05 Mart 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması
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Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'den maç öncesi Merkez Hakem Kurulu’nun atadığı Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.

2Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Siteden yapılan açıklama şu şekilde;Futbol Takımımız, Süper Lig’in 28. haftasında, yarın Trabzonspor ile kritik bir maça çıkıyor.

3Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Takımımız, 2021-22 Süper Lig Sezonu’nun 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maça, o dönemki puan tablosu, potansiyel şampiyonluk beklentisi çerçevesinde sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak çıkmıştı.

4Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Söz konusu maç haftasında, çeşitli yayın organlarında ‘7 hakemin ipinin rakibimizin başkanı tarafından çekildiği’ haberleri yer almıştı.

5Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Takımımız bu maçta, hakem katliamıyla 10 kişi bırakılmış; adı geçen hakem tam olarak bu haberlerin etkisinde kaldığını gösteren bir maç yönetimi ortaya koymuştu.

6Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Bu tarz spekülatif haberlerin ilgili maçın hakemi Ali Şansalan’a nasıl bir mesaj verdiği kamuoyunun takdiridir.

7Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Kaldı ki o haftadan bugüne kadar oyuncumuzun atılmasına sebep olan birebir aynı pek çok pozisyon yaşanmış, bu pozisyonlara verilen kararlar da bizim maçımızdakinden çok farklı olmuştur!

8Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Bugüne geldiğimizde, Takımımızın Trabzonspor’a karşı oynayacağı maç öncesinde, soru işaretleri ile dolu bir hakem ataması ve atama yaklaşımı olduğu ortadadır…

9Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Özetle yine bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ve yine tartışmalı bir hakem ve hakem ataması…

10Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

3 Mart 2022 Perşembe günü, 120 dakika süren Alanyaspor -Gaziantepspor maçını yönetmiş bir hakemin, alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla, gecenin bir yarısında açıklanarak Türkiye’nin en önemli maçlarından birine atanmış olması, olağandışı bir durumdur ve endişe vericidir!

11Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Sezonun ilk yarısındaki maçın oynandığı hafta içerisindeki “garip” olaylar zinciri, bu haftada da kendini göstermektedir. Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük’e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!

12Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Yarın oynayacağımız maça dair, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm ilgililerine ve MHK’ya çağrıda bulunuyor; atadıkları hakemin hiçbir kulübün, başkanın ve haberin etkisinde kalmaksızın, doğru ve düzgün bir maç yönetimi göstermesini beklediğimizi vurguluyoruz!

13Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

Ayrıca Takımımızın maçlarından bağımsız olarak;Bu sezon MHK odağında yaşanan son derece garip ve teamüllere aykırı hakem atamaları,Yüksek not alan bazı hakemlerin maç verilmeyerek cezalandırılması,Tüm kamuoyu tarafından “kötü maç yönetti” denen hakemlerin maç verilerek ödüllendirilmesi,

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Bu eksende ilişkiler odaklı ve bağlantılı hakem atamalarına Türkiye Futbol Federasyonu içinden aracı olan kişi / kişilere dair gereken açıklamaları da artık kamuoyu ile paylaşmanın zamanının geldiğini söylemek istiyoruz.

15Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi endişeliyiz açıklaması

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