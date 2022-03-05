• 05 Mart 2022 - 18:44 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den tarihi transfer! Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti. Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek. Kore basını, Jin-ho Jo transferini duyururken, genç yıldız adayının özelliklerine de değindi. Peki, Jin-ho Jo kimdir? İşte transfere dair tüm detaylar ve Jin-ho Jo'nun özellikleri....
• 05 Mart 2022 - 18:44 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
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Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek.
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Kore basını Best Eleven, Fenerbahçe'nin Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini duyurdu.İŞTE HABERİN DETAYLARI...
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HARİKA ÇOCUK
"wonderkid" yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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