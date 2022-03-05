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FenerbahçeFenerbahçe'den tarihi transfer! Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den tarihi transfer! Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı
• 05 Mart 2022 - 18:44 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den tarihi transfer! Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti. Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek. Kore basını, Jin-ho Jo transferini duyururken, genç yıldız adayının özelliklerine de değindi. Peki, Jin-ho Jo kimdir? İşte transfere dair tüm detaylar ve Jin-ho Jo'nun özellikleri....

• 05 Mart 2022 - 18:44 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı
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Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

2Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti.

3Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek.

4Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Kore basını Best Eleven, Fenerbahçe'nin Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini duyurdu.İŞTE HABERİN DETAYLARI...

5HARİKA ÇOCUK

HARİKA ÇOCUK

"wonderkid" yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

6Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Bir futbol yetkilisi, "Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'ye transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer edildi." ifadelerini kullandı.

7PEKİ JIN-HO JO KİMDİR

PEKİ JIN-HO JO KİMDİR?

2003 yılında doğan Jin-ho Jo, Jeonbuk altyapısında yetişmiş bir mücevher.

8Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Jeollabuk-do'daki Geumsan Ortaokulu ve Yeongsaeng Lisesi'ne gittikten sonra, Kore'nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi.

9Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

2021 sezonunda Yeongsaeng Lisesi'nin çekirdeği olarak aktif bir rol oynadı ve daha fazla öne çıktı. Sahada, 'Jeonbuk Youth'ta topa tekme atan 31 numara' olarak bilinen bir orta saha oyuncusu.

10Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.

11Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Bu transferin Jeonbuk kulübünün tam desteğiyle desteklendiği biliniyor. Bu, bir Jeonbuk genç oyuncusunun yurtdışına transfer olduğu ilk sefer.

12İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu.

13INIESTAYA BENZİYOR

INIESTA'YA BENZİYOR

Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip.

14Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Geçen sezon lise yarışmasında, teknik becerilerini sonuna kadar gösterdi ve Yeongsaeng Lisesi'ni ilk kez 'Winner of Kings Şampiyonası'na götürdü.

15KIM MIN-JAE DETAYI

KIM MIN-JAE DETAYI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı.

16Fenerbahçeden tarihi transfer Bomba patladı, genç yıldız Jin-ho Jo böyle duyuruldu, Kim Min-jae detayı ortaya çıktı

Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.

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