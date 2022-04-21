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FenerbahçeFenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...
• 21 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezon Vitor Pereira ile başlayan ancak hedeflediğini bulamayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bu sezonu tamamlayacak. Ancak sarı-lacivertli ekibin yeni sezona hangi hocayla başlayacağı henüz belli değil. Bu süreçte ise Fenerbahçe'nin Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

• 21 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden dev transfer hamlesi Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...
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Süper Lig'de son yıllarda başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamıştı.Ancak Portekizli teknik adamla birlikte beklentilerin altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde ayrılık yaşandı.

2Fenerbahçeden dev transfer hamlesi Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...

Üst üste gelen kötü sonuçlarla birlikte Vitor Pereira'nın görevine son veren Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

3Fenerbahçeden dev transfer hamlesi Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...

Deneyimli teknik adamla başarılı bir form grafiği çizen sarı-lacivertliler, ligde üst sıralara yeniden tırmandı.

4Fenerbahçeden dev transfer hamlesi Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...

Sezonu en iyi noktada tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, gelecek sezonun da çalışmalarına başladı.

5SÜPER LİGDEN TAM 12 İSİM

SÜPER LİG'DEN TAM 12 İSİM

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.

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Sarı-Lacivertli kurmaylar Süper Lig'den 9'u yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 12 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi.

7Fenerbahçeden dev transfer hamlesi Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katmayı hedeflediği ise şu an yönetimin bilgisi dahilinde. İşte o 12 isim...

8VARGAS (ADANA DEMİRSPOR)

VARGAS (ADANA DEMİRSPOR)

9SAMET AKAYDIN (ADANA DEMİRSPOR)

SAMET AKAYDIN (ADANA DEMİRSPOR)

10KAZIMCAN KARATAŞ (ALTAY)

KAZIMCAN KARATAŞ (ALTAY)

11EREN ELMALI (KASIMPAŞA)

EREN ELMALI (KASIMPAŞA)

12JACKSON MULEKA (KASIMPAŞA)

JACKSON MULEKA (KASIMPAŞA)

13DOĞUCAN HASPOLAT (KASIMPAŞA)

DOĞUCAN HASPOLAT (KASIMPAŞA)

14BÜNYAMİN BALCI (ANTALYASPOR)

BÜNYAMİN BALCI (ANTALYASPOR)

15DOĞUKAN SİNİK (ANTALYASPOR)

DOĞUKAN SİNİK (ANTALYASPOR)

16OĞUZ AYDIN (ALANYASPOR)

OĞUZ AYDIN (ALANYASPOR)

17ABDÜLKERIM BARDAKÇI (KONYASPOR)

ABDÜLKERIM BARDAKÇI (KONYASPOR)

18SABA LOBJANIDZE (HATAYSPOR)

SABA LOBJANIDZE (HATAYSPOR)

19ERTUĞRUL TAŞKIRAN (KASIMPAŞA)

ERTUĞRUL TAŞKIRAN (KASIMPAŞA)

20Fenerbahçeden dev transfer hamlesi Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...

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