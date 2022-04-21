• 21 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızlarını tek tek alacak... Müthiş liste ortaya çıktı: Tam 12 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezon Vitor Pereira ile başlayan ancak hedeflediğini bulamayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bu sezonu tamamlayacak. Ancak sarı-lacivertli ekibin yeni sezona hangi hocayla başlayacağı henüz belli değil. Bu süreçte ise Fenerbahçe'nin Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…
• 21 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son yıllarda başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamıştı.Ancak Portekizli teknik adamla birlikte beklentilerin altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde ayrılık yaşandı.
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SÜPER LİG'DEN TAM 12 İSİM
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.
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