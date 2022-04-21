Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer hamlesi! Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Larkin açıklamasında, "Takımdan ayrılma dedikodusu nereden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım. Yarın kupa maçımız var." ifadelerini kullanmıştı.