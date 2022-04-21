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TBLFenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer hamlesi! Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...
HaberlerTbl Haberleri Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer hamlesi! Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...
• 21 Nisan 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer hamlesi! Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Fenerbahçe transferde harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'le bu yıl sözleşmesi sona erecek olan Larkin'le anlaşarak oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor. Fenerbahçe Beko, ezeli rakibin devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu girişimleri, sezonun tamamlanmasıyla hızlandıracak.

• 21 Nisan 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...
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Fenerbahçe Beko yeni sezonda Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i kadrosuna katma temaslarını başlatmak adına THY Euroleague’de sezonun bitmesini bekliyor.

2Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Sarı lacivertli ekip Anadolu Efes’le sözleşmesi bu yıl sonunda tamamlanacak olan Larkin’le anlaşarak Bobby Dixon’dan sonra bir türlü yeri doldurulamayan oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor. Avrupa’nın en iyi 2-3 guardından biri olarak kabul edilen Larkin’i alarak yeni sezonda flaş bir adım atmak isteyen Fenerbahçe Beko, girişimlerini Anadolu Efes’in devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu bilgisi edinildi.

3LARKIN, MICICİN ALDIĞI PARAYI İSTİYOR

LARKIN, MICIC'İN ALDIĞI PARAYI İSTİYOR

2018 yılından bu yana Türkiye’de forma giyen Shane Larkin 2020’den beri Türk statüsünde görev yapıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az 1 Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncunun kadrodaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.

4Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Larkin’in yeni sözleşme için Anadolu Efes ile bu sezon başında 3 yıllık imza atan, geçen yılın normal sezon ve final-four’un MVP’si seçilen Vasilije Micic’in aldığı ücreti istediği öğrenildi.

5Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Fenerbahçe Beko cephesi ise bu transferde görüşmeler için şimdilik bekleme kararı almış durumda.

6İKİ KULÜP YİNE KARŞI KARŞIYA

İKİ KULÜP YİNE KARŞI KARŞIYA

Oyuncunun maçlara konsantrasyonunu bozmamak için girişimlerini donduran sarı lacivertliler Anadolu Efes’in alacağı sonuçlara göre yeniden görüşmelerini hızlandıracak.

7Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Bilindiği gibi Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in arası 7’ye 6 biten Euroleague oylamasından sonra bozulmuş, sarı lacivertli ekip ezeli rakibini Rus takımlarına karşı alınan galibiyetlerin sayılmaması yönünde oy kullandığı için eleştirmişti. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda Migros tribünü ismi kaldırılmış, stadın altındaki marketin de boşaltılması için görüşmelere başlandığı bilgisi edinilmişti. Başkan Ali Koç da tepki göstermişti.

8REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Milli Takımımızın formasını da giyen Shane Larkin'in gelecek sezon için İspanyol devi Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

9Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

Mundo Deportivo'nun Şubat ayında yaptığı habere göre Real Madrid ile Larkin prensip anlaşmasına varmış, dev kulüp, Larkin'in İspanya Ligi haklarına sahip olan Baskonia ile görüşmelere dahi başlamıştı.

10LARKIN İDDİAYI YALANLADI

LARKIN İDDİAYI YALANLADI

Bu gelişmenin ardından Larkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve çıkan iddiaları yalanlamıştı.

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Larkin açıklamasında, "Takımdan ayrılma dedikodusu nereden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım. Yarın kupa maçımız var." ifadelerini kullanmıştı.

12Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek transfer hamlesi Anadolu Efesin yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...

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