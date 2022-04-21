Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer hamlesi! Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile görüşme tarihi belli oldu...
Fenerbahçe transferde harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'le bu yıl sözleşmesi sona erecek olan Larkin'le anlaşarak oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor. Fenerbahçe Beko, ezeli rakibin devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu girişimleri, sezonun tamamlanmasıyla hızlandıracak.
Fenerbahçe Beko yeni sezonda Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i kadrosuna katma temaslarını başlatmak adına THY Euroleague’de sezonun bitmesini bekliyor.
Sarı lacivertli ekip Anadolu Efes’le sözleşmesi bu yıl sonunda tamamlanacak olan Larkin’le anlaşarak Bobby Dixon’dan sonra bir türlü yeri doldurulamayan oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor. Avrupa’nın en iyi 2-3 guardından biri olarak kabul edilen Larkin’i alarak yeni sezonda flaş bir adım atmak isteyen Fenerbahçe Beko, girişimlerini Anadolu Efes’in devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu bilgisi edinildi.
LARKIN, MICIC'İN ALDIĞI PARAYI İSTİYOR
2018 yılından bu yana Türkiye’de forma giyen Shane Larkin 2020’den beri Türk statüsünde görev yapıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az 1 Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncunun kadrodaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.
Bilindiği gibi Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in arası 7’ye 6 biten Euroleague oylamasından sonra bozulmuş, sarı lacivertli ekip ezeli rakibini Rus takımlarına karşı alınan galibiyetlerin sayılmaması yönünde oy kullandığı için eleştirmişti. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda Migros tribünü ismi kaldırılmış, stadın altındaki marketin de boşaltılması için görüşmelere başlandığı bilgisi edinilmişti. Başkan Ali Koç da tepki göstermişti.
Larkin açıklamasında, "Takımdan ayrılma dedikodusu nereden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım. Yarın kupa maçımız var." ifadelerini kullanmıştı.