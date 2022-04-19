Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti
Konyaspor maçında doktora yaptığı çıkışla İsmail Kartal'ın tepkisini çeken ve bir anda kadro dışı kalan yıldız futbolcunun özür dilediği ve tecrübeli teknik adamın bu özrü kabul ettiği bildirildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesi...
Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan dört futbolcusu: Mesut Özil, Ozan Tufan, Ennner Valencia ve Jose Sosa... İkisi kadro dışı kalırken öbür ikisi direkten döndü. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Enner Valencia, yaklaşık 2 ay sonra yeniden futbola dönerken, gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.
Fanatik'te yer alan habere göre Valencia, İsmail Kartal ile de tartışma yaşadı ancak hemen özür dileyince, Mesut ve Ozan'ın aksine kadro dışı kalmadı. Bir süre forma yüzü göremeyen Enner Valencia'nın geçtiğimiz günlerde Ekvador basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.
28 Şubat'ta 1 dakika süre aldığı Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ilk kez Göztepe maçında forma giyen tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Bu sezon sakatlık anlamında yaşadığım şanssızlıklar formumu etkiledi. Şu anda istikrar yakalayan bir takımız ve iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak bu durum pes ettiğim anlamına gelmez. Son maçın son düdüğü çalana kadar forma için rekabeti sürdüreceğim." dedi.
Geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Sosa, bir türlü beklentileri karşılayamadı. 36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi. İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.
Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi.