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FenerbahçeFenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti
• 19 Nisan 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Konyaspor maçında doktora yaptığı çıkışla İsmail Kartal'ın tepkisini çeken ve bir anda kadro dışı kalan yıldız futbolcunun özür dilediği ve tecrübeli teknik adamın bu özrü kabul ettiği bildirildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesi...

• 19 Nisan 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti
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Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan dört futbolcusu: Mesut Özil, Ozan Tufan, Ennner Valencia ve Jose Sosa... İkisi kadro dışı kalırken öbür ikisi direkten döndü. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Enner Valencia, yaklaşık 2 ay sonra yeniden futbola dönerken, gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

2Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fanatik'te yer alan habere göre Valencia, İsmail Kartal ile de tartışma yaşadı ancak hemen özür dileyince, Mesut ve Ozan'ın aksine kadro dışı kalmadı. Bir süre forma yüzü göremeyen Enner Valencia'nın geçtiğimiz günlerde Ekvador basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.

3Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

28 Şubat'ta 1 dakika süre aldığı Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ilk kez Göztepe maçında forma giyen tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Bu sezon sakatlık anlamında yaşadığım şanssızlıklar formumu etkiledi. Şu anda istikrar yakalayan bir takımız ve iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak bu durum pes ettiğim anlamına gelmez. Son maçın son düdüğü çalana kadar forma için rekabeti sürdüreceğim." dedi.

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Enner Valencia bu sürede oynanan beş lig maçının ikisini sakatlığı, üçünü ise teknik heyetin tercihi nedeniyle kaçırmıştı.

5Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fenerbahçe'de 63 maça çıkan Valencia, 23 gol-10 asistlik bir performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 900 bin euro bonservis bedeli olan tecrübeli futbolcunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

6Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fenerbahçe'de tartışmaların odağındaki bir diğer isim Jose Sosa ise sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde artık son günlerini yaşıyor.

7Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Sosa, bir türlü beklentileri karşılayamadı. 36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi. İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.

8FLAŞ ÖZAN TUFAN GELİŞMESİ

FLAŞ ÖZAN TUFAN GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kaptan Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli yönetimden kendisine bonservis konusunda yardımcı olunmasını talep etti.

9Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.

11Fenerbahçede sulh Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

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