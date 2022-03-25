Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç'un mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Ayrıca Llapi’de saha içinde bireysel işler yapıyor fakat daha büyük takımda ve ligde takım oyununa daha çok uyum sağlamalı. Yaşı ve piyasa değeri düşünüldüğünde ligimizin büyük takımları için yatırım, Anadolu takımları içinde fırsat transferi olabilir. Hızla ilgili Ronaldo'nun maksimum hızı seviyesine ulaşmıştır. 19 yaşındayken İsveç'le yapılan bir hazırlık maçında (34.1 km/s) hıza ulaşmış ve Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre FİFA tarafından resmen kabul edilen, aralarında Kosovalı Valmir Veliu'nun da bulunduğu dünyanın en hızlı 10 futbolcusunun arasına girmiştir.