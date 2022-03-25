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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç'un mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç'un mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı
• 25 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç'un mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Sezon başında Vitor Pereira büyük sorunlar yaşadıktan sonra Ali Koç'un 'Ticari işleri bırakıp futbola yoğunlaşması lazım' tepkisiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil'in İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı kalması Fenerbahçe cephesinde bomba etkisi yarattı. Yıldız futbolcuyu MLS Ligi'ne göndermeye hazırlanan Koç'un Kosovalı 21'lik yetenekle ilgilendiği ortaya çıkarken, sarı lacivertli yönetimin Mesut'un maaş külfetinden kurtularak rahatlamak istediği bildirildi.

• 25 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı. Sarı-Lacivertlilerin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Avrupa basınından ön plana çıkanlar...

2Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Alman basınından Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını okuyucularına, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu.

3Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

İngiliz basınından Mirror Fenerbahçe'nin kararını, "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile takım arkadaşı Ozan Tufan ile kadro dışı bırakıldı" sözleriyle okuyucularına aktardı. Mirror ayrıca yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer döneminde yaşananlardan da bahsetti.

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Fransız basınından L'equipe, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizerek, Arsenal'deki son döneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığını manşetine taşıdı.

5Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Portekiz basınında Mais Futebol, bu sezon 26 maça çıkan Mesut Özil'in kulüpten yapılan açıklama ile kadrodan çıkarıldığını manşetine taşıdı.

6Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Mesut Özil'den Arsenal'in eski yıldızı olarak bahseden The Sun, "Mesut Özil, son maçtaki 'sözlü tartışma' sonrası Fenerbahçe kadrosundan atıldı" ifadeleri ile okurlarına gelişmeleri aktardı.

7Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Foot Mercato, kadro dışı kararını, "Fenerbahçe, iki yıldızının kadro dışı bırakıldığını resmi bir açıklamasıyla duyurdu." şeklinde sayfalarına taşıdı.

8Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

İspanyol basınından AS ise eski Real Madrid futbolcusunun son lig maçının devre arasında oyundan alındığını ve bugün A takım kadrosundan çıkartıldığını belirtti.

9Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Geçtiğimiz hafta Arda Güler, Melih Bostancı, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu gibi genç yeteneklere imza attıran ve geleceğe yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe’de bir yandan Joachim Löw’e imza attırma telaşı tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da kadro mühendisliği çalışmaları aralıksız sürüyor.

10Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammet Gümüşkaya, İsak Vural gibi futbolcularla Fenerbahçe’nin gelecek 10 yılını inşa etmeyi tasarlayan Ali Koç’un menajerler aracılığıyla kendisine teklif edilen oyuncuları tek tek incelediği belirtilirken, başkana giden isimler arasında Kosovalı bir yıldızın olması büyük dikkat çekti.

11MESUT ÖZİLİN YERİNE VALMİR VELİU

MESUT ÖZİL'İN YERİNE VALMİR VELİU

Daha önce Fatih Terim’in listesinde olan, hatta tecrübeli teknik adamın scout ekibine ‘mutlaka takip edin’ talimatı verdiği 21 yaşındaki Valmir Veliu için Fenerbahçe’nin atağa geçtiği anlaşılırken, Başkan Ali Koç’un oyuncunun menajeri Rahman Kıçe’yle görüşmelere başladığı bildirildi.

12RONALDO VE MESSİYİ KISKANDIRACAK HIZ

RONALDO VE MESSİ'Yİ KISKANDIRACAK HIZ

Hem Kosova Milli Takımı hem de Kosova U21’in paylaşılamayan futbolcularından biri olan Veliu, kendi yaş grubunda balkanların en gözde yetenekleri arasında yer alırken, stiliyle Shaqiri - Xaka gibi ust düzey orta sahaları andıran Veliu’nin topla hız konusunda Messi ve Ronaldo tarzı süper starları geride bırakması ise bu transferde sarı lacivertli yönetimi bir hayli istekli kıldığı ifade edildi.

13Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Kosova’da Llapi takımında forma giyen ve 28 maç 9 gol 13 asistlik performansıyla göz kamaştıran Veliu’nin piyasa değeri 500 bin euro olarak gözükürken, oyuncu hakkında Meksika’da yapılan bir istatistik Veliu’nin dünyanın en hızlı 10 futbolcusu arasına girmeye yetti. Valmir veliu (34.1 km/s) C.Ronaldo (33.6 km/s) Lionel Messi (32.5 km/s)

14İşte Valmir Veliu hakkında yapılan en çarpıcı analizlerden biri

İşte Valmir Veliu hakkında yapılan en çarpıcı analizlerden biri

Kosovalı genç yetenek, kendisi ülkesinin takımlarından Llapi ile oynamaktadır. Ligin en popüler oyuncularından olan Veliu özellikle hızı ile dikkat çekmektedir. Hızının yanında dripling yeteneği de iyi seviyede. Kısa ve uzun mesafede etkileyici hıza sahip olan oyuncu ters ayakla oynadığı sol kantta sık sık içeriye girip şut çekmektedir.

15Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Bunun yanında saha içinde sürekli hareketli olan Valmir topsuz oyunda da kıymetli işler yapmaktadır. Pas yeteneğini de beğenilen Valmir, takım arkadaşlarını bol bol gol pozisyonuna sokabilecek ince paslar denemekten asla kaçmıyor. Teknik kapasitesi iyi seviyede fakat bunlar kendi ligi standartlarında gözlemlenen özellikleri. Türkiye ligi için kendini geliştirmesi gerekenler: fiziksel güç, temaslı futbol, bitiricilik, hücum oyunu içinde daha aktif olması, takım savunmasına katkısının artması…

16Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

Ayrıca Llapi’de saha içinde bireysel işler yapıyor fakat daha büyük takımda ve ligde takım oyununa daha çok uyum sağlamalı. Yaşı ve piyasa değeri düşünüldüğünde ligimizin büyük takımları için yatırım, Anadolu takımları içinde fırsat transferi olabilir. Hızla ilgili Ronaldo'nun maksimum hızı seviyesine ulaşmıştır. 19 yaşındayken İsveç'le yapılan bir hazırlık maçında (34.1 km/s) hıza ulaşmış ve Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre FİFA tarafından resmen kabul edilen, aralarında Kosovalı Valmir Veliu'nun da bulunduğu dünyanın en hızlı 10 futbolcusunun arasına girmiştir.

17Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Ali Koçun mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı

 

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