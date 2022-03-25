Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç'un mail kutusundan Kosovalı yıldız çıktı
Sezon başında Vitor Pereira büyük sorunlar yaşadıktan sonra Ali Koç'un 'Ticari işleri bırakıp futbola yoğunlaşması lazım' tepkisiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil'in İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı kalması Fenerbahçe cephesinde bomba etkisi yarattı. Yıldız futbolcuyu MLS Ligi'ne göndermeye hazırlanan Koç'un Kosovalı 21'lik yetenekle ilgilendiği ortaya çıkarken, sarı lacivertli yönetimin Mesut'un maaş külfetinden kurtularak rahatlamak istediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı. Sarı-Lacivertlilerin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Avrupa basınından ön plana çıkanlar...
Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammet Gümüşkaya, İsak Vural gibi futbolcularla Fenerbahçe’nin gelecek 10 yılını inşa etmeyi tasarlayan Ali Koç’un menajerler aracılığıyla kendisine teklif edilen oyuncuları tek tek incelediği belirtilirken, başkana giden isimler arasında Kosovalı bir yıldızın olması büyük dikkat çekti.
MESUT ÖZİL'İN YERİNE VALMİR VELİU
Daha önce Fatih Terim’in listesinde olan, hatta tecrübeli teknik adamın scout ekibine ‘mutlaka takip edin’ talimatı verdiği 21 yaşındaki Valmir Veliu için Fenerbahçe’nin atağa geçtiği anlaşılırken, Başkan Ali Koç’un oyuncunun menajeri Rahman Kıçe’yle görüşmelere başladığı bildirildi.
RONALDO VE MESSİ'Yİ KISKANDIRACAK HIZ
Hem Kosova Milli Takımı hem de Kosova U21’in paylaşılamayan futbolcularından biri olan Veliu, kendi yaş grubunda balkanların en gözde yetenekleri arasında yer alırken, stiliyle Shaqiri - Xaka gibi ust düzey orta sahaları andıran Veliu’nin topla hız konusunda Messi ve Ronaldo tarzı süper starları geride bırakması ise bu transferde sarı lacivertli yönetimi bir hayli istekli kıldığı ifade edildi.
Kosova’da Llapi takımında forma giyen ve 28 maç 9 gol 13 asistlik performansıyla göz kamaştıran Veliu’nin piyasa değeri 500 bin euro olarak gözükürken, oyuncu hakkında Meksika’da yapılan bir istatistik Veliu’nin dünyanın en hızlı 10 futbolcusu arasına girmeye yetti. Valmir veliu (34.1 km/s) C.Ronaldo (33.6 km/s) Lionel Messi (32.5 km/s)
İşte Valmir Veliu hakkında yapılan en çarpıcı analizlerden biri
Kosovalı genç yetenek, kendisi ülkesinin takımlarından Llapi ile oynamaktadır. Ligin en popüler oyuncularından olan Veliu özellikle hızı ile dikkat çekmektedir. Hızının yanında dripling yeteneği de iyi seviyede. Kısa ve uzun mesafede etkileyici hıza sahip olan oyuncu ters ayakla oynadığı sol kantta sık sık içeriye girip şut çekmektedir.
Bunun yanında saha içinde sürekli hareketli olan Valmir topsuz oyunda da kıymetli işler yapmaktadır. Pas yeteneğini de beğenilen Valmir, takım arkadaşlarını bol bol gol pozisyonuna sokabilecek ince paslar denemekten asla kaçmıyor. Teknik kapasitesi iyi seviyede fakat bunlar kendi ligi standartlarında gözlemlenen özellikleri. Türkiye ligi için kendini geliştirmesi gerekenler: fiziksel güç, temaslı futbol, bitiricilik, hücum oyunu içinde daha aktif olması, takım savunmasına katkısının artması…
Ayrıca Llapi’de saha içinde bireysel işler yapıyor fakat daha büyük takımda ve ligde takım oyununa daha çok uyum sağlamalı. Yaşı ve piyasa değeri düşünüldüğünde ligimizin büyük takımları için yatırım, Anadolu takımları içinde fırsat transferi olabilir. Hızla ilgili Ronaldo'nun maksimum hızı seviyesine ulaşmıştır. 19 yaşındayken İsveç'le yapılan bir hazırlık maçında (34.1 km/s) hıza ulaşmış ve Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre FİFA tarafından resmen kabul edilen, aralarında Kosovalı Valmir Veliu'nun da bulunduğu dünyanın en hızlı 10 futbolcusunun arasına girmiştir.