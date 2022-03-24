• 24 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...
Süper Lig'de peş peşe aldığı galibiyetlerle yükselen bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de alınan beklenmedik kararla yıldız isimlerden Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
• 24 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in son haftaların formda takımı Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.
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