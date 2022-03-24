Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...

Takım ile idmana çıkamayacak olan iki futbolcu da çalışmalarını ayrı olarak sürdürecek.Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.