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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...
• 24 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...

Süper Lig'de peş peşe aldığı galibiyetlerle yükselen bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de alınan beklenmedik kararla yıldız isimlerden Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

• 24 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika gelişmesi Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...
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Süper Lig'in son haftaların formda takımı Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

2Konyaspor maçında ipler koptu

Konyaspor maçında ipler koptu!

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

3Fenerbahçede son dakika gelişmesi Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...

Mücadelenin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

4Fenerbahçede son dakika gelişmesi Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...

Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a ,' Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek.' diyerek tepkisini ortaya koydu.

5İsmail Kartal yönetimle görüştü

İsmail Kartal yönetimle görüştü

Bu konuşmaların ardından İsmail Kartal yönetimle iletişime geçerek, 'Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar.' dedi. Ardından Fenerbahçe Yönetimi performansları da kötü olan iki futbolcunun da kadro dışı kalması yönünde karar aldı.

6Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

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F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.Kamuoyuna duyurulur.

8Fenerbahçede son dakika gelişmesi Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...

Takım ile idmana çıkamayacak olan iki futbolcu da çalışmalarını ayrı olarak sürdürecek.Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

9Fenerbahçede son dakika gelişmesi Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...

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