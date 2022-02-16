Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...

Uzun süredir sakatlık ve formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulamayan bir diğer isim de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo. Aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmayı planlıyor.