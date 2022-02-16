Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...
Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden start veren ve yabancı kontenjanı sebebiyle yer açmak isteyen Fenerbahçe'de 4 yıldızla yollar ayrılıyor. İşte sarı lacivertli kulüpte son dakika gelişmesi...
Spor Toto Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçların ardından zirvenin çok gerisinde kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da erken veda etti. Sarı-lacivertliler konuk ettiği Kayserispor'a son dakika golüyle 1-0 yenerek kupaya havlu attı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasından sonra 4'lü sisteme dönen İsmail Kartal, stoper tandeminde Szalai ve Kim Min Jae'yi kullanıyor. Uzun süredir forma şansı bulamayan Marcel Tisserand'in sezon sonunda takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor. Demokratik Kongo'lu futbolcuya devre arasında talipler çıkmıştı.
Uzun süredir sakatlık ve formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulamayan bir diğer isim de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo. Aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra 2 sezondur Fenerbahçe'ye oynayan Jose Sosa dönemi bu sezon kapanıyor. Son dönemdeki kötü performansı nedeniyle taraftarın da tepkisini çeken Arjantinli futbolcunun sözleşmesi Haziran'da sona eriyor. Yıldız oyuncunun adı futbola başladığı kulüp Estudiantes ile de anılıyor.