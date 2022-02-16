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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...
• 16 Şubat 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...

Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden start veren ve yabancı kontenjanı sebebiyle yer açmak isteyen Fenerbahçe'de 4 yıldızla yollar ayrılıyor. İşte sarı lacivertli kulüpte son dakika gelişmesi...

• 16 Şubat 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...
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Spor Toto Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçların ardından zirvenin çok gerisinde kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da erken veda etti. Sarı-lacivertliler konuk ettiği Kayserispor'a son dakika golüyle 1-0 yenerek kupaya havlu attı.

2Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

Takımı geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden yönetim, yeni sezonda Joachim Löw'le yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Dünyaca ünlü teknik adam ile görüşmeler sürüyor.

3Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

Başkan Ali Koç transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yolları ayırmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosunda olması beklenmeyen oyuncular...

4Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasından sonra 4'lü sisteme dönen İsmail Kartal, stoper tandeminde Szalai ve Kim Min Jae'yi kullanıyor. Uzun süredir forma şansı bulamayan Marcel Tisserand'in sezon sonunda takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor. Demokratik Kongo'lu futbolcuya devre arasında talipler çıkmıştı.

5Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

Uzun süredir sakatlık ve formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulamayan bir diğer isim de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo. Aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

6Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra 2 sezondur Fenerbahçe'ye oynayan Jose Sosa dönemi bu sezon kapanıyor. Son dönemdeki kötü performansı nedeniyle taraftarın da tepkisini çeken Arjantinli futbolcunun sözleşmesi Haziran'da sona eriyor. Yıldız oyuncunun adı futbola başladığı kulüp Estudiantes ile de anılıyor.

7Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

MLS ekibi Los Angeles FC'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atan Diego Rossi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Uruguaylı futbolcu Haziran'da Los Angeles'a geri dönecek. Rossi'nin adı ayrıca Brezilya takımlarından Flamengo'yla da anılıyor.

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Fenerbahçe'de ayrıca yüksek bonservis bedeli gelmesi halinde satılacak futbolcular da belli oldu. Bu isimler Dimitrios Pelkas, Bright Osayi-Samuel ve Mergim Berisha...

9Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

Sezon başında transfer edilen Mergim Berisha kaçırdığı goller nedeniyle eleştirilere hedef oldu. 23 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor ve Süper Lig'deki Giresunspor maçlarında önemli pozisyonları değerlendirememişti.

10Fenerbahçede son dakika 7 ayrılık birden 3ü ROGONun yıldızı...

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