Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya ceza geliyor! Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız oyuncusu Sosa’nın özel hayatına dikkat etmemesi ve elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken yakalanması büyük tepki çekti. İsmail Kartal'ın bu konuyla ilgili öğrencisini uyardığı öğrenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa ve kupaya veda eden Fenerbahçe'de Arjantinli oyuncu, düşen formu nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Sosa’nın özel hayatına dikkat etmemesi ve elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken yakalanması büyük tepki çekti.
İki yıl önce Fenerbahçe’ye transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle sarı lacivertli taraftarların eleştirilerine maruz kalıyordu. Sosa’nın sahadaki verimsiz görüntüsünün üzerine, bir eğlence çıkışı montunun içine içki şişesini saklarken görüntülenmesi tepkilerin de dozunu arttırdı.
Sosa idmanda...
Önceki gece bir doğum günü partisi çıkışında elinde içki şişesiyle objektiflere yakalanan Jose Sosa'nın, derbi öncesi bu hareketi nedeniyle kadro dışı kalması bekleniyordu. Ancak idmanda yer alan Arjantinli futbolcunun taktik idmanında yedek takımda forma giymesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.