Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya ceza geliyor! Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...

İsmail Kartal’ın öğrencisiyle bu konuyu görüşerek, “Tüm kulvarlardan elenmişken, futbolcular olarak bu tür görüntüler vermekten kaçınmanız daha da önemli” ifadelerini kullandı. Kartal’ın verilecek cezayla ilgili olarak da yönetimle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.