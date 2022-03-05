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GalatasarayFenerbahçe'de Jose Sosa'ya ceza geliyor! Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya ceza geliyor! Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...
• 05 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya ceza geliyor! Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız oyuncusu Sosa’nın özel hayatına dikkat etmemesi ve elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken yakalanması büyük tepki çekti. İsmail Kartal'ın bu konuyla ilgili öğrencisini uyardığı öğrenildi.

• 05 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede Jose Sosaya ceza geliyor Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa ve kupaya veda eden Fenerbahçe'de Arjantinli oyuncu, düşen formu nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Sosa’nın özel hayatına dikkat etmemesi ve elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken yakalanması büyük tepki çekti.

2Fenerbahçede Jose Sosaya ceza geliyor Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...

İsmail Kartal’ın öğrencisiyle bu konuyu görüşerek, “Tüm kulvarlardan elenmişken, futbolcular olarak bu tür görüntüler vermekten kaçınmanız daha da önemli” ifadelerini kullandı. Kartal’ın verilecek cezayla ilgili olarak da yönetimle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

3Ne olmuştu

Ne olmuştu?

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, geçtiğimiz gece katıldığı bir doğum günü partisinin çıkışında elinde içki şişesiyle görüntülenince tepkilerin odak noktası oldu.

4Fenerbahçede Jose Sosaya ceza geliyor Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...

İki yıl önce Fenerbahçe’ye transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle sarı lacivertli taraftarların eleştirilerine maruz kalıyordu. Sosa’nın sahadaki verimsiz görüntüsünün üzerine, bir eğlence çıkışı montunun içine içki şişesini saklarken görüntülenmesi tepkilerin de dozunu arttırdı.

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Sosa idmanda...

Önceki gece bir doğum günü partisi çıkışında elinde içki şişesiyle objektiflere yakalanan Jose Sosa'nın, derbi öncesi bu hareketi nedeniyle kadro dışı kalması bekleniyordu. Ancak idmanda yer alan Arjantinli futbolcunun taktik idmanında yedek takımda forma giymesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.

6Fenerbahçede Jose Sosaya ceza geliyor Elinde alkol şişesiyle yakalanmıştı...

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