• 08 Mayıs 2022 - 22:33 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan olay sözler: Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için flaş ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de maç sonu son dakika açıklamalarda bulundu.
• 08 Mayıs 2022 - 22:33 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
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"PUAN PUANDIR"
"Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.