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FenerbahçeFenerbahçe'de İsmail Kartal'dan olay sözler: Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan olay sözler: Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti
• 08 Mayıs 2022 - 22:33 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan olay sözler: Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için flaş ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de maç sonu son dakika açıklamalarda bulundu.

• 08 Mayıs 2022 - 22:33 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti
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Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

2Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Valerien Ismael'in sözleri; Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum, buraya gelmeden önce de Beşiktaş taraftarının tutkusundan bahsetmişlerdi.

3Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. 29 yıldır futbolun içindeyim, böyle bir şey görmedim! Benim için çok özel bir gece olarak kalacak

4TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık, her şeyi yaptık, pozisyona girdik, mücadele ettik, savaştık...

5Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Bu durum beni çok mutlu ediyor, gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadığımız için çok üzgünüm

6ÖNEMLİ İPUÇLARI GELDİ

ÖNEMLİ İPUÇLARI GELDİ

İkinci penaltı pozisyonunda Kenan'dan tam olarak istediğimiz buydu... Umut Meraş da aynı şekilde..

7Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Gelecek sezonda hangi futbolcuları, nasıl esnek kullanabileceğimiz konusunda bize çok önemli ipuçları geldi

8Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

9Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Beşiktaş'ın çok sert oynadığını dile getiren İsmail Kartal, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk, Beşiktaş çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı, hakem de buna müsade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık.

10Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Oyun çok durdu... Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele ettik, buradan bir puan aldık ancak biz buraya kazanmak için geldik, olmadı. Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı, biz daha fazla futbol oynamak istedik

11Fenerbahçede İsmail Kartaldan olay sözler: Hakem, Beşiktaşa müsaade etti

Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum" dedi.

12PUAN PUANDIR

"PUAN PUANDIR"

"Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan olay sözler: Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti

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