Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan olay sözler: Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti

"PUAN PUANDIR"

"Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.