Fenerbahçe'de işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı!
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı kontenjanı, sözleşmeli 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu.
Kadro planlaması ile çok eleştiri alan Fenerbahçe, 12 sınırı nedeniyle sözleşmesi bitenler hariç en az 3, alınacak her yabancı içinse ekstra bir oyuncu göndermek zorunda. Sabah gazetesinin derlediği habere göre işte yönetimi bekleyen sıkıntılar:
Samatta: 6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tanzanyalı, sezon başında Belçika'nın Royal Antwerp taktımına kiralandı. 10'u ilk 11 olmak üzereğ 23 lig maçında görev aldı, 4 gol attı. Takımında düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle tran9sferi zor görünüyor. Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER:
Attila Szalai, Osayi, Kim Min- Tisserand, Miha Zajc, Dirnitris Jae ve Berisha'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te, Crespo'nun ki 30 Haziran 2024'te, Filip Novak, Marcel Tiserand, Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın anlaşmaları ise 30 Haziran 2023'te tamamlanacak.