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FenerbahçeFenerbahçe'de işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı!
• 03 Mart 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı kontenjanı, sözleşmeli 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu.

• 03 Mart 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı
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Kadro planlaması ile çok eleştiri alan Fenerbahçe, 12 sınırı nedeniyle sözleşmesi bitenler hariç en az 3, alınacak her yabancı içinse ekstra bir oyuncu göndermek zorunda. Sabah gazetesinin derlediği habere göre işte yönetimi bekleyen sıkıntılar:

2Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Lemos: Sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı. Şu ana kadar 6'sı 11'de olmak üzere 10 lig maçında görev aldı. 29 Ocak tarihinden bu yana lig maçına çıkmadı. Fenerbahçe ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.

3Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Samatta: 6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tanzanyalı, sezon başında Belçika'nın Royal Antwerp taktımına kiralandı. 10'u ilk 11 olmak üzereğ 23 lig maçında görev aldı, 4 gol attı. Takımında düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle tran9sferi zor görünüyor. Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.

4Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Max Meyer: Devre arasında Danimarka'nın Midtjyland takımına kiralandı. Alman oyuncunun son lig maçına 11'de çıkması sevindirdi. Fenerbahçe'nin Danimarka'da alacağı süreyle kendine takım bulması umudu sürüyor.

5Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Caulker: Oyuncu Pereira'nın raporu ile resmi maça çıkmadan Gaziantep'e gönderildi. Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz stoperin geri dönüp dönmeyeceği konusunda belirsizlik var. Dönerse, yeni yabancı olarak kontenjada yer işgal edecek.

6Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Fenerbahçe'de eldeki yabancılardan sadece Sosa ve opsiyonu kullanılmayacak Rossi'nin sözleşmeleri bitiyor.

7Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Sarı-Lacivertliler yeni transfer sezonunu kiralıkların dönüşüyle birlikte en az 14 yabancı ile (Caulker dönerse 15) başlayacak. Gelecek yıl kulüpler en fazla 12 yabancı ile sözleşme yapabilecek.

8Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

Yani kulüp sözleşmesi bitenler dışında en az 2, yeni yapacağı her yabancı transferi için ise ekstra bir yabancı göndermek durumunda kalacak.

9SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER:

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER:

Attila Szalai, Osayi, Kim Min- Tisserand, Miha Zajc, Dirnitris Jae ve Berisha'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te, Crespo'nun ki 30 Haziran 2024'te, Filip Novak, Marcel Tiserand, Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın anlaşmaları ise 30 Haziran 2023'te tamamlanacak.

10Fenerbahçede işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı

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