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FenerbahçeFenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor
• 05 Mayıs 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular hemen hemen kesinleşti. Ozan Tufan, Mesut Özil gibi yıldızların akıbetleri henüz belli olmazken, takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan oyuncunun ülkesine geri dönmek için eşyalarını topladığı belirtildi.

• 05 Mayıs 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor
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Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi.

2Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe kariyeri bu ay sonunda bitmesi beklenen Sosa'nın menajerine İstanbul'da mücadele eden Süper Lig kulüpleri ile temasa geçmesini istediği belirtiliyor. 36 yaşındaki futbolcunun menajerinin görüşme yapacağı ilk kulübün ise Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı öne sürülüyor.

3Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Daha önce Beşiktaş 'ta da forma giyen Sosa'nın İstanbul'da futbol oynamaya devam edebilmek adına maaşında da ciddi bir fedakarlığa gidebileceği ifade ediliyor. Fatih Karagümrük'ün Sosa transferine soğuk bakması halinde ise oyuncunun menajerinin rotayı Kasımpaşa ve Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kırması bekleniyor.

4Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa son dönemde futbolundan çok İstanbul gece hayatındaki görüntüleri ile manşetleri süslemişti. Hareketli yaşantısı ile gündemden düşmeyen Sosa'nın İstanbul'da yoluna devam etmek istemesinin en önemli sebebinin de özel hayatından kaynaklandığı öne sürülüyor.

5Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

36 yaşındaki Sosa kariyerinde daha önce Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv, Atlecio Madrid, Beşiktaş, Milan ve Trabzonspor formaları giydi.

6Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Sosa'nın İstanbul'da bir kulüple anlaşamaması halinde ise futbolculuk kariyerine ülkesi Arjantin'nde devam etmesi ve futbola başladığı kulüp olan Estudiantes'e gelmesi bekleniyor.

7Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski yıldızı Vedat Muriqi geldi.

8Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

İspanyol basını, Lazio'nun Vedat Muriqi için F.Bahçe'nin teklifini beklediğini yazdı. Estadio Deportivo'nun haberine göre gelecek sezon bir forvete ihtiyacı olan Mallorca, Lazio'dan 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile kiraladığı Muriqi için pazarlık yapamadı. Nedeni ise Kosovalı golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olması...

9Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Lazio'nun Muriqi'i en iyi anlaşma ile elden çıkarmak istediği ve indirime yanaşmadığı kaydedildi.

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Kosovalı golcü bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

11Fenerbahçede ilk ayrılık Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

 

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