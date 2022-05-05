Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular hemen hemen kesinleşti. Ozan Tufan, Mesut Özil gibi yıldızların akıbetleri henüz belli olmazken, takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan oyuncunun ülkesine geri dönmek için eşyalarını topladığı belirtildi.
Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi.
Fenerbahçe kariyeri bu ay sonunda bitmesi beklenen Sosa'nın menajerine İstanbul'da mücadele eden Süper Lig kulüpleri ile temasa geçmesini istediği belirtiliyor. 36 yaşındaki futbolcunun menajerinin görüşme yapacağı ilk kulübün ise Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı öne sürülüyor.
Daha önce Beşiktaş 'ta da forma giyen Sosa'nın İstanbul'da futbol oynamaya devam edebilmek adına maaşında da ciddi bir fedakarlığa gidebileceği ifade ediliyor. Fatih Karagümrük'ün Sosa transferine soğuk bakması halinde ise oyuncunun menajerinin rotayı Kasımpaşa ve Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kırması bekleniyor.
İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa son dönemde futbolundan çok İstanbul gece hayatındaki görüntüleri ile manşetleri süslemişti. Hareketli yaşantısı ile gündemden düşmeyen Sosa'nın İstanbul'da yoluna devam etmek istemesinin en önemli sebebinin de özel hayatından kaynaklandığı öne sürülüyor.
İspanyol basını, Lazio'nun Vedat Muriqi için F.Bahçe'nin teklifini beklediğini yazdı. Estadio Deportivo'nun haberine göre gelecek sezon bir forvete ihtiyacı olan Mallorca, Lazio'dan 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile kiraladığı Muriqi için pazarlık yapamadı. Nedeni ise Kosovalı golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olması...