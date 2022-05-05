Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

İspanyol basını, Lazio'nun Vedat Muriqi için F.Bahçe'nin teklifini beklediğini yazdı. Estadio Deportivo'nun haberine göre gelecek sezon bir forvete ihtiyacı olan Mallorca, Lazio'dan 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile kiraladığı Muriqi için pazarlık yapamadı. Nedeni ise Kosovalı golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olması...