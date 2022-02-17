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FenerbahçeFenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...
• 17 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayıp zirvenin çok gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na erken havlu atan Fenerbahçe, Giresunspor galibiyetiyle moral buldu. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde sarı-lacivertli kulübü bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.

• 17 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede büyük tehlike UEFAdan yaptırım...
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Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe iki kulvarda sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen sarı-lacivertli takım şampiyonluk umutlarını önümüzdeki sezona bıraktı.

2TEK UMUT UEFA KONFERANS LİGİ

TEK UMUT UEFA KONFERANS LİGİ

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda ise konuk ettiği Kayserispor'a son dakika golüyle 1-0 yenildi. Bu sonuçla kupaya da veda eden sarı-lacivertlilerin tek umudu UEFA Konferans Ligi.

3BÜYÜK TEHLİKEYE VURGU YAPTI

BÜYÜK TEHLİKEYE VURGU YAPTI

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeye vurgu yaptı. İşte yazıdan o bölüm...

4UEFA FİNANSAL FAIR PLAY KRİZİ

UEFA FİNANSAL FAIR PLAY KRİZİ

"Fenerbahçe’de işler pek yolunda gitmiyor maalesef! Süper Lig treni çoktan kaçtı, tüm bu sıkıntılara şimdilerde UEFA Finansal Fair Play olayı eklendi!

5MART AYINDA KRİTİK TOPLANTI

MART AYINDA KRİTİK TOPLANTI

Başkan Ali Koç, pek de iç açıçı cümleler kurmuyor bu konuda, eee tabii ki en bilen de o, ‘sıkıntı’ diyorsa doğrudur. Başkan Koç, mart ayında ilgililerle bir toplantı yapacak. O masadan ne çıkacak, biz de merak ediyoruz.

6YAPTIRIM HALİNDE YENİ SEZON PLANLARI RAFA KALKACAK

'YAPTIRIM HALİNDE YENİ SEZON PLANLARI RAFA KALKACAK'

Dileriz herhangi bir yaptırım gelmez, eğer gelirse krizler halkası giderek büyüyecek. Dememiz o ki, yaptırım halinde yeni sezonla ilgili planlar zorunlu olarak rafa kalkacak, yeni hocadan tutun da, transfere kadar.

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'MALİ AÇIDAN SIKINTILARI DA EKLEYİN...'

Buna bir de mali açıdan sıkıntıları ekleyin vayy Fenerbahçe’nin haline vay! Başkan Ali Koç camiada uzun süredir tartışılıyor, Trabzonspor ile oynanacak maçın skor tabelası çok önemli, kötü sonuç tepkileri yükseltecektir!"

8Fenerbahçede büyük tehlike UEFAdan yaptırım...

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