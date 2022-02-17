Fenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...

MART AYINDA KRİTİK TOPLANTI

Başkan Ali Koç, pek de iç açıçı cümleler kurmuyor bu konuda, eee tabii ki en bilen de o, ‘sıkıntı’ diyorsa doğrudur. Başkan Koç, mart ayında ilgililerle bir toplantı yapacak. O masadan ne çıkacak, biz de merak ediyoruz.