• 17 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...
Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayıp zirvenin çok gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na erken havlu atan Fenerbahçe, Giresunspor galibiyetiyle moral buldu. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde sarı-lacivertli kulübü bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.
• 17 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe iki kulvarda sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen sarı-lacivertli takım şampiyonluk umutlarını önümüzdeki sezona bıraktı.
2
TEK UMUT UEFA KONFERANS LİGİ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda ise konuk ettiği Kayserispor'a son dakika golüyle 1-0 yenildi. Bu sonuçla kupaya da veda eden sarı-lacivertlilerin tek umudu UEFA Konferans Ligi.
3
4
6
'YAPTIRIM HALİNDE YENİ SEZON PLANLARI RAFA KALKACAK'
Dileriz herhangi bir yaptırım gelmez, eğer gelirse krizler halkası giderek büyüyecek. Dememiz o ki, yaptırım halinde yeni sezonla ilgili planlar zorunlu olarak rafa kalkacak, yeni hocadan tutun da, transfere kadar.
7