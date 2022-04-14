Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...
Kötü başladığı Süper Lig'de İsmail Kartal ile muhteşem bir performans sergileyerek ikinciliğe kadar yükselen Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazandı. İsmail Kartal yönetime sunduğu raporda gelecek sezon takımda düşünmediği isimleri belirtti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira ile başlayan fakat üst üste alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın görevine son veren Fenerbahçe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile muhteşem bir başarı grafiği yakalarken ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu ve lig ikinciliğine kadar yükseldi.
Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı İsmail Kartal'ın büyük başarısının ardından gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda büyük ikilem yaşıyor. Joachim Löw'den maliyeti sebebiyle vazgeçtiği iddia edilen Sarı Lacivertlilerde büyük bir kesim yola İsmail Kartal ile devam edilmesini istiyor.
Başkan Ali Koç ve kurmayları ligin geri kalanında bu başarı grafiğinin yükselerek devam etmesi sonucunda gelecek sezon takımı İsmail Kartal'a emanet edebilir. İsmail Kartal da gelecek sezon takımın başında olacak şekilde hazırlıklarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam gelecek sezon takımda düşünmediği isimleri yönetime rapor etti.
Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.
KİRALIK FUTBOLCULARA DA KAPI KAPALI
Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta, Meyer, Midtjylland’da; Allahyar ise Hull City’de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.