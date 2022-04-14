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FenerbahçeFenerbahçe'de ayrılık depremi! Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...
• 14 Nisan 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Kötü başladığı Süper Lig'de İsmail Kartal ile muhteşem bir performans sergileyerek ikinciliğe kadar yükselen Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazandı. İsmail Kartal yönetime sunduğu raporda gelecek sezon takımda düşünmediği isimleri belirtti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

• 14 Nisan 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira ile başlayan fakat üst üste alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın görevine son veren Fenerbahçe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile muhteşem bir başarı grafiği yakalarken ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu ve lig ikinciliğine kadar yükseldi.

2Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı İsmail Kartal'ın büyük başarısının ardından gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda büyük ikilem yaşıyor. Joachim Löw'den maliyeti sebebiyle vazgeçtiği iddia edilen Sarı Lacivertlilerde büyük bir kesim yola İsmail Kartal ile devam edilmesini istiyor.

3Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Başkan Ali Koç ve kurmayları ligin geri kalanında bu başarı grafiğinin yükselerek devam etmesi sonucunda gelecek sezon takımı İsmail Kartal'a emanet edebilir. İsmail Kartal da gelecek sezon takımın başında olacak şekilde hazırlıklarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam gelecek sezon takımda düşünmediği isimleri yönetime rapor etti.

4AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

İsmail Kartal’la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? Sarı- Lacivertliler’de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı.

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Fanatik'te yer alan habere göre Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

6Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe’ye katkı veremeyeceği görüşünde.

7Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti.

8Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Nazım Sangare ve Mergim Berisha’nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, Enner Valencia’yla da yolların ayrılabileceğine değindi.

9Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

10Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.

11İYİ BİR FORVET LAZIM

'İYİ BİR FORVET LAZIM'

Kartal’ın ayrıca, “Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

12KİRALIK FUTBOLCULARA DA KAPI KAPALI

KİRALIK FUTBOLCULARA DA KAPI KAPALI

Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta, Meyer, Midtjylland’da; Allahyar ise Hull City’de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.

13Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal. Yönetim, transfer bütçesi yaratmak için Samatta, Lemos, Meyer ve Allahyar’ı bonservisiyle göndermek istiyor ancak talip çıkmaması halinde bu oyuncular yeniden kiralanacak.

14Fenerbahçede ayrılık depremi Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

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