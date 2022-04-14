Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tek tek isimler belli oldu, İsmail Kartal yönetime bildirdi, Sosa,Gustavo,Valencia ve...

KİRALIK FUTBOLCULARA DA KAPI KAPALI

Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta, Meyer, Midtjylland’da; Allahyar ise Hull City’de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.