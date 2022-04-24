Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

"Jorge Jesus, gelecek vaad eden, genç futbolcularla çalışmayı pek sevmiyor. Zaten dikkat eden Benfica alt yapısıyla arası çok iyi değildir, oradan oyuncu alayım çıkarayım parlatayım diye bir şey söz konusu değil. Jesus gelir hazır, olmuş futbolcularla yoluna devam eder ve takımı şampiyon yapar. Daha önce Brezilya'da yaptı, Arap ülkelerinde yaptı burada da aynı şeyi yapabilir."