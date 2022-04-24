Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek
Dün tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve büyük bir ihtimalle başarılı hocaya imza attıracağı iddia edilen Ali Koç, temaslarını sürdürürken Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen bir spor yazarının 'Jesus gelirse olan Arda Güler'e olur' sözleri camiada bomba etkisi yarattı.
Uzun bir dönem Löw'le görüşen Başkan Ali Koç bir türlü resmi adımları atamadı. Alman çalıştırıcının ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler ışığında Jorge Jesus adı öne çıktı.
67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.
Ancak bir yandan da İsmail Kartal'ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarı-lacivertli takımın Kartal ile ligde son 10 maçın 9'unu kazanıp 1 beraberlik alması ve yakalanan hava Ali Koç başta olmak üzere herkesin hoşuna gidiyor. Şu anda İsmail Kartal'ın tribünlerin de tam desteğini alması dikkatlerden kaçmıyor.
Sezonun bitimine 4 hafta kaldığı için şu anda yeni hocanın kim olacağı resmi olarak açıklanmayacak. Hem takımın ikincilik hedefi hem de iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi takımın motivasyonu bozulmayacak. Fakat sarı-lacivertlilerde ibre Joachim Löw'den daha çok Jorge Jesus ve İsmail Kartal'a dönüyor.
AHMET ERCANLAR'DAN ŞOK EDEN JORGE JESUS YORUMU
Sansürsüz Futbol programında Portekizli teknik adam hakkında yorumlarda bulunan Ahmet Ercanlar'ın şok eden ifadeleri Fenerbahçe camiasında deprem etkisi yarattı. Jesus'la ilgili 'parayı çok seviyor, tam bir para hastası ama gittiği her takımı da şampiyon yapıyor onun için proje önemli değil, o gelir hazır kadroyla çalışır Fenerbahçe'yi şampiyon yapar gider' ifadeleri bir hayli dikkat çekti. Ahmet Ercanlar 'Jorge Jesus - Arda Güler' senaryosu içinse...
"Jorge Jesus, gelecek vaad eden, genç futbolcularla çalışmayı pek sevmiyor. Zaten dikkat eden Benfica alt yapısıyla arası çok iyi değildir, oradan oyuncu alayım çıkarayım parlatayım diye bir şey söz konusu değil. Jesus gelir hazır, olmuş futbolcularla yoluna devam eder ve takımı şampiyon yapar. Daha önce Brezilya'da yaptı, Arap ülkelerinde yaptı burada da aynı şeyi yapabilir."