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FenerbahçeFenerbahçe'de Arda Güler depremi! Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek
• 24 Nisan 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

Dün tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve büyük bir ihtimalle başarılı hocaya imza attıracağı iddia edilen Ali Koç, temaslarını sürdürürken Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen bir spor yazarının 'Jesus gelirse olan Arda Güler'e olur' sözleri camiada bomba etkisi yarattı.

• 24 Nisan 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek
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Uzun bir dönem Löw'le görüşen Başkan Ali Koç bir türlü resmi adımları atamadı. Alman çalıştırıcının ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler ışığında Jorge Jesus adı öne çıktı.

2Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

Hatta Portekiz'de yapılacak görüşmeler için de adımlar atıldı, temaslar yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcının Benfica'dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'da kalmak istediği ve 2022-23 sezonuyla sahalara döneceği biliniyor.

3Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Selahattin Baki, yeni teknik direktör konusunda ibreyi 67 yaşındaki Jorge Jesus'a çevirerek görüşmeleri sıklaştırdı.

4Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz'de büyük ilgi topladı. Jesus'un 'Yeni bir hedef için tekrar toplandık' mesajı da öne çıkarıldı.

5Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.

6Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

Ancak bir yandan da İsmail Kartal'ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarı-lacivertli takımın Kartal ile ligde son 10 maçın 9'unu kazanıp 1 beraberlik alması ve yakalanan hava Ali Koç başta olmak üzere herkesin hoşuna gidiyor. Şu anda İsmail Kartal'ın tribünlerin de tam desteğini alması dikkatlerden kaçmıyor.

7Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

Sezonun bitimine 4 hafta kaldığı için şu anda yeni hocanın kim olacağı resmi olarak açıklanmayacak. Hem takımın ikincilik hedefi hem de iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi takımın motivasyonu bozulmayacak. Fakat sarı-lacivertlilerde ibre Joachim Löw'den daha çok Jorge Jesus ve İsmail Kartal'a dönüyor.

8AHMET ERCANLARDAN ŞOK EDEN JORGE JESUS YORUMU

AHMET ERCANLAR'DAN ŞOK EDEN JORGE JESUS YORUMU

Sansürsüz Futbol programında Portekizli teknik adam hakkında yorumlarda bulunan Ahmet Ercanlar'ın şok eden ifadeleri Fenerbahçe camiasında deprem etkisi yarattı. Jesus'la ilgili 'parayı çok seviyor, tam bir para hastası ama gittiği her takımı da şampiyon yapıyor onun için proje önemli değil, o gelir hazır kadroyla çalışır Fenerbahçe'yi şampiyon yapar gider' ifadeleri bir hayli dikkat çekti. Ahmet Ercanlar 'Jorge Jesus - Arda Güler' senaryosu içinse...

9Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

"Jorge Jesus, gelecek vaad eden, genç futbolcularla çalışmayı pek sevmiyor. Zaten dikkat eden Benfica alt yapısıyla arası çok iyi değildir, oradan oyuncu alayım çıkarayım parlatayım diye bir şey söz konusu değil. Jesus gelir hazır, olmuş futbolcularla yoluna devam eder ve takımı şampiyon yapar. Daha önce Brezilya'da yaptı, Arap ülkelerinde yaptı burada da aynı şeyi yapabilir."

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JORGE JESUS GELİRSE ARDA GÜLER...

"Burada dikkat çekmek istediğim konu Arda Güler. Jorge Jesus gelirse Arda Güler'i oynatmayabilir, ona şans vermeyebilir. Elimde Mesut Özil var İrfan Can var diye Arda geri planda kalabilir. Arda Güler Jesus konusunda sıkıntı yaşayabilir."

11Fenerbahçede Arda Güler depremi Jorge Jesus gelirse rüya sona erecek

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