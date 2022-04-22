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FenerbahçeFenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
• 22 Nisan 2022 - 08:57 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'

Joachim Löw'le birçok kez görüşmesine rağmen Alman teknik adamla anlaşamayan, hatta bu defteri kapattığı söylenen Ali Koç'un 4 futbolcuya da 'kendinize kulüp bulun' talimatı verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

• 22 Nisan 2022 - 08:57 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun
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Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun gelecek sezon Sarı-Lacivertli ekipte devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, flaş bir gelişme yaşandı.

2Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcunun geleceğini konuşmak için Türkiye'ye geldi. Ancak Ali Koç'un yurt dışında olması sebebiyle görüşme henüz gerçekleşmedi. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenirken, Mesut Özil ise Sarı-Lacivertliler'de devam etmek istiyor.

3Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Fenerbahçe kulübü Mesut Özil'in Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kararın gerekçesi henüz resmen açıklanmasa da Alman basını Özil'in Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile tartışma yaşadığını ve bu olayın kadro dışı kararında etkili olduğunu iddia etmişti. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini ifade etmişti.

4Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir. Eğer Alman teknik adam gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak. Ancak iddiaların aksine haberin detaylarına göre Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması ihtimali olası gözükmüyor.

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Eğer Mesut Özil, Fenerbahçe'de devam etmez ise yıldız futbolcunun Bundesliga'ya geri dönmeyeceği ve büyük olasılıkla MLS'te bir takıma transfer olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

6Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Sezon sonu 2 yabancı yolcu... Sezon başında Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro'ya alınan Mergim Berisha sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerde 30 maça çıkarken 7 gol, 3 asistle oynadı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Gustavo, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist yaptı.

7Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Formasını kaybeden Gustavo'ya ödenen 3.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen Kanarya, Brezilyalı futbolcuyla sezon sonu masaya oturacak. Alacaklarının bir kısmı ödenip gönderme yolu aranacak.

8OZAN TUFAN DA GİDİYOR

OZAN TUFAN DA GİDİYOR

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ozan Tufan için girişimler sürüyor... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlılar'da oynaması için geri sayıma geçildi.

9Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında... Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek.

10Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor.

11Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

Sarı-Lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve F.Bahçe'ye döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

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Sezon başında Watford'a 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.

13Fenerbahçede 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi Kendinize kulüp bulun

 

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