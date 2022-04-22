Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
Joachim Löw'le birçok kez görüşmesine rağmen Alman teknik adamla anlaşamayan, hatta bu defteri kapattığı söylenen Ali Koç'un 4 futbolcuya da 'kendinize kulüp bulun' talimatı verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...
Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun gelecek sezon Sarı-Lacivertli ekipte devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, flaş bir gelişme yaşandı.
Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcunun geleceğini konuşmak için Türkiye'ye geldi. Ancak Ali Koç'un yurt dışında olması sebebiyle görüşme henüz gerçekleşmedi. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenirken, Mesut Özil ise Sarı-Lacivertliler'de devam etmek istiyor.
Fenerbahçe kulübü Mesut Özil'in Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kararın gerekçesi henüz resmen açıklanmasa da Alman basını Özil'in Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile tartışma yaşadığını ve bu olayın kadro dışı kararında etkili olduğunu iddia etmişti. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini ifade etmişti.
Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir. Eğer Alman teknik adam gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak. Ancak iddiaların aksine haberin detaylarına göre Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması ihtimali olası gözükmüyor.
Sezon sonu 2 yabancı yolcu... Sezon başında Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro'ya alınan Mergim Berisha sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerde 30 maça çıkarken 7 gol, 3 asistle oynadı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Gustavo, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist yaptı.