Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'

Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcunun geleceğini konuşmak için Türkiye'ye geldi. Ancak Ali Koç'un yurt dışında olması sebebiyle görüşme henüz gerçekleşmedi. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenirken, Mesut Özil ise Sarı-Lacivertliler'de devam etmek istiyor.