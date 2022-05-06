• 06 Mayıs 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti! İstikrar abidesi
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Norwich formasıyla Premier Lig’de başarılı bir grafik çizen yıldız ismi listesine aldı. Menajeriyle de ilk temas gerçekleşti.
• 06 Mayıs 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi.
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