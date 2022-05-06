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FenerbahçeFenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti! İstikrar abidesi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti! İstikrar abidesi
• 06 Mayıs 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti! İstikrar abidesi

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Norwich formasıyla Premier Lig’de başarılı bir grafik çizen yıldız ismi listesine aldı. Menajeriyle de ilk temas gerçekleşti.

• 06 Mayıs 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi.

2Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

Bu isim Norwich City formasını giyen Teemu Pukki.

3Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcünün Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi.

4Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.

5Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

Sarı-Lacivertli yönetimin Pukki'yi gündemine almasının önemli bir nedeni, son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans.

6Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

Geçtiğimiz sezon Norveçli Alexander Sörloth gol krallığına ulaşmıştı.

7Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

Bu sezon ise Danimarkalı Andreas Cornelius ve Finlandiyali Joel Pohjanpalo krallık yarışı veriyor.

8İSTİKRAR ABİDESİ...

İSTİKRAR ABİDESİ...

Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Teemu Pukki geçtiğimiz sezon Championship'te 41 maçta attığı 26 golle Norwich'in Premier Lig'e çıkmasını sağlamıştı.

9Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

1.80 boyundaki tecrübeli yıldız daha önce Brondby, Celtic, Schalke ve HJK Helsinki formalarını da giydi.

10Fenerbahçe Premier Ligin yıldızı için harekete geçti İstikrar abidesi

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