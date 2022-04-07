Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!

Süper Lig'de yılın maçına sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızları yakından mercek altına alınacak. Avrupa'nın birçok kulübü scoutlarını dev derbiye gönderecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birçok isim dev derbide kendini gösterme fırsatı bulacak.



Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Inter, Napoli, Monaco... Bunlar, Kadıköy’deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın genç yıldızlarını tribünden izletecek olan Avrupa devlerinden sadece bazıları. Yani pazar günkü dev maç, iki ezeli rakibin tarihten gelen rekabetinin yanı sıra kendi yeteneklerini parlatacağı bir mücadeleye sahne olacak.