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Şampiy10Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!
HaberlerŞampiy10 Haberleri Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!
• 07 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Çubuklu ve Parçalı formanın Kadıköy'deki dev randevusuna Avrupa'nın birçok kulübü scout gönderecek ve genç yıldızları mercek altına alacak. İşte ayrıntılar...

• 07 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek
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Süper Lig'de yılın maçına sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızları yakından mercek altına alınacak. Avrupa'nın birçok kulübü scoutlarını dev derbiye gönderecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birçok isim dev derbide kendini gösterme fırsatı bulacak.

Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Inter, Napoli, Monaco... Bunlar, Kadıköy’deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın genç yıldızlarını tribünden izletecek olan Avrupa devlerinden sadece bazıları. Yani pazar günkü dev maç, iki ezeli rakibin tarihten gelen rekabetinin yanı sıra kendi yeteneklerini parlatacağı bir mücadeleye sahne olacak.

2İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yakından izlenecek isimler...

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yakından izlenecek isimler...

Attila Szalai (Milan, Newcastle, Aston Villa, Atletico Madrid)

Fenerbahçe’nin en büyük bonservis geliri beklediği oyuncusu olan Szalai’nin talipleri her hafta artıyor. Milan ve Atletico Madrid, 24 yaşındaki savunmacıyla çok ciddi olarak ilgileniyor.

3Berkan Kutlu (Dortmund, Inter)

Berkan Kutlu (Dortmund, Inter)

Her maç 12 km’nin üzerinde koşu mesafesi kaydeden, Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Berkan’a da görücü geliyor. Dortmund ve Inter gibi iki dev, genç oyuncuyu mercek altına alacak.

4Miguel Crespo (Atletico Madrid, Lille)

Miguel Crespo (Atletico Madrid, Lille)

Portekiz’de yapamadığı patlamayı Fenerbahçe formasıyla yapan Crespo, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki oyuncuyu özellikle Lille, Xeka’nın yerine koymak istiyor.

5Victor Nelsson (Milan, Fiorentina, Aston Villa)

Victor Nelsson (Milan, Fiorentina, Aston Villa)

Galatasaray’ın bonservisine 7 milyon Euro yatırım yaptığı Nelsson, kısa sürede bu parayı çok fazlasıyla çıkarmaya hazır. O da Marcao gibi İtalyan kulüplerinin radarına takılmış durumda.

6Min-Jae Kim (Napoli, Lazio, Tottenham)

Min-Jae Kim (Napoli, Lazio, Tottenham)

Pereira döneminin en iyi transferlerinden Min-Jae Kim, Fenerbahçe’de yüzleri güldürecek gibi görünüyor. 25 yaşındaki Koreli stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin temsilcileri izleyecek.

7Cicaldau (Sampdoria, Betis)

Cicaldau (Sampdoria, Betis)

Performansı şu ana kadar Galatasaray cephesini memnun etmese de, Cicaldau da Avrupalı temsilcileri peşine takmayı başardı. Sampdoria ve Betis, derbide 24 yaşındaki oyuncuyu takip edecek.

8Arda Güler (Bayern Münih, Arsenal, Liverpool)

Arda Güler (Bayern Münih, Arsenal, Liverpool)

17 yaşındaki yetenek, şu sıralarda tüm Avrupa devlerini peşine takmakla meşgul. Bayern, Liverpool ve Arsenal temsilcileri tribünde olacak ama Arda Güler çok daha fazla kulübün radarında.

9Kerem Aktürkoğlu (Atletico Madrid, Monaco, Lyon, Lille)

Kerem Aktürkoğlu (Atletico Madrid, Monaco, Lyon, Lille)

Uzun süredir Kerem’i takip eden Fransız kulüplerine, Barcelona maçları sonrasında Atletico Madrid de eklendi. Eğer pazar günü oynarsa, derbi genç oyuncu için büyük bir fırsat olabilir.

10Marcao (Inter, Roma, Napoli)

Marcao (Inter, Roma, Napoli)

Bu sezon Avrupa Ligi’nde forma giydiği 8 maçın 7’sinde haftanın 11’ine seçilen Marcao, Galatasaray’ın en revaçta oyuncusu. 25 yaşındaki Sambacı’yı derbide İtalyan kulüpleri izleyecek.

11Altay Bayındır (Lille, Ajax)

Altay Bayındır (Lille, Ajax)

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki kalecisi Altay, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onana’yı Inter’e kaptıran Ajax’ın 1 numaralı adayı. Türk avcısı Lille de genç eldivenle yakından ilgileniyor.

12Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek

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