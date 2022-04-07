Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Çubuklu ve Parçalı formanın Kadıköy'deki dev randevusuna Avrupa'nın birçok kulübü scout gönderecek ve genç yıldızları mercek altına alacak. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de yılın maçına sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızları yakından mercek altına alınacak. Avrupa'nın birçok kulübü scoutlarını dev derbiye gönderecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birçok isim dev derbide kendini gösterme fırsatı bulacak.
Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Inter, Napoli, Monaco... Bunlar, Kadıköy’deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın genç yıldızlarını tribünden izletecek olan Avrupa devlerinden sadece bazıları. Yani pazar günkü dev maç, iki ezeli rakibin tarihten gelen rekabetinin yanı sıra kendi yeteneklerini parlatacağı bir mücadeleye sahne olacak.
İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yakından izlenecek isimler...
Attila Szalai (Milan, Newcastle, Aston Villa, Atletico Madrid)
Fenerbahçe’nin en büyük bonservis geliri beklediği oyuncusu olan Szalai’nin talipleri her hafta artıyor. Milan ve Atletico Madrid, 24 yaşındaki savunmacıyla çok ciddi olarak ilgileniyor.