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FenerbahçeFenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Bu sefer turnayı gözünden vuracağız' dedi! Joachim Löw'e büyük sürpriz...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Bu sefer turnayı gözünden vuracağız' dedi! Joachim Löw'e büyük sürpriz...
• 02 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Bu sefer turnayı gözünden vuracağız' dedi! Joachim Löw'e büyük sürpriz...

Süper Lig' Konyaspor ile ikincilik yarışına giren Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar yoğun bir biçimde sürüyor. Teknik direktörlük konusunda Joachim Löw adı geçiyor ve artık Alman teknik adamla prensipte anlaşıldığı belirtiliyor. Löw'ün yardımcığı için bomba bir isim gündeme geldi.

• 02 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bu sefer turnayı gözünden vuracağız dedi Joachim Löwe büyük sürpriz...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.

2ALİ KOÇ: 2 AYDIR GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

ALİ KOÇ: "2 AYDIR GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC’de katıldığı etkinlikte hoca konusunda umutlu konuştu. Ali Koç, “Teknik direktör konusunda Avrupa’da daha yeni ziyaretlerimiz oldu. 2 aydır devam eden görüşmeler var. 2-3 aday üzerinde gidip geliyoruz. Her biri dünya çapında isimler. Bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı umuyorum” dedi.

35-6 FUTBOLCUMUZA YOĞUN İLGİ VAR

'5-6 FUTBOLCUMUZA YOĞUN İLGİ VAR'

Başkan Koç, “5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Ancak hepsinin yerini doldurmak çok zor. Kim Min Jae’yi 1 sene önce Jose Mourinho istedi. 14 milyon euroya vermediler. Osayi-Samuel Türkiye’deki en iyi sağ bek. Transferde 3-4 futbolcuyu belirledik. Sol bekimiz, kanadımız, sağ bekimiz zayıf yanlarımız. Altay ve Serdar’la görüşmeler sürüyor” dedi.

4KAMP KADROSU AÇIKLANDI

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Sosa ve Valencia, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer aldı. Sarı lacivertlilerde; Ozan Tufan, Mesut Özil, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

5TISSERANDIN HAFİF SAKATLIĞI VAR

TISSERAND'IN HAFİF SAKATLIĞI VAR

Tisserand milli takım dönüşü hafif bir sakatlığı olduğu için kadroda yok.

6TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ

TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ

Son günlerde de benzer şekilde Tayfun Korkut isminde de yoğunlaşıldığı vurgulandı. Fenerbahçe’de 1995-1999 yılları arasında futbol oynayan Korkut, Löw’le 1998-99 sezonunda çalışmıştı. Sarı-lacivertli kulübü iyi tanıyan 47 yaşındaki antrenörün ikna olup olmayacağı ise merak konusu.

7TEK SORU İŞARETİ İKNA OLUP OLMAYACAĞI

TEK SORU İŞARETİ İKNA OLUP OLMAYACAĞI

Son olarak Hertha Berlin’de çalışan Tayfun Korkut’un teknik direktör iken yardımcı hoca olmayıp kabul edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor. Korkut’la ilgili tek soru işareti bu olarak gösteriliyor.

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İSMAİL KARTAL, LÖW İLE OLACAK

Löw’e özellikle Süper Lig’i bilen, Fenerbahçe’yi tanıyan bir Türk yardımcı antrenör desteği olması isteniyor. Burada İsmail Kartal’ın bilhassa Löw’le olması planlanıyor.

9Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bu sefer turnayı gözünden vuracağız dedi Joachim Löwe büyük sürpriz...

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