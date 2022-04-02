Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Bu sefer turnayı gözünden vuracağız' dedi! Joachim Löw'e büyük sürpriz...

'5-6 FUTBOLCUMUZA YOĞUN İLGİ VAR'

Başkan Koç, “5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Ancak hepsinin yerini doldurmak çok zor. Kim Min Jae’yi 1 sene önce Jose Mourinho istedi. 14 milyon euroya vermediler. Osayi-Samuel Türkiye’deki en iyi sağ bek. Transferde 3-4 futbolcuyu belirledik. Sol bekimiz, kanadımız, sağ bekimiz zayıf yanlarımız. Altay ve Serdar’la görüşmeler sürüyor” dedi.