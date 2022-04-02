Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Bu sefer turnayı gözünden vuracağız' dedi! Joachim Löw'e büyük sürpriz...
Süper Lig' Konyaspor ile ikincilik yarışına giren Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar yoğun bir biçimde sürüyor. Teknik direktörlük konusunda Joachim Löw adı geçiyor ve artık Alman teknik adamla prensipte anlaşıldığı belirtiliyor. Löw'ün yardımcığı için bomba bir isim gündeme geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.
ALİ KOÇ: "2 AYDIR GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC’de katıldığı etkinlikte hoca konusunda umutlu konuştu. Ali Koç, “Teknik direktör konusunda Avrupa’da daha yeni ziyaretlerimiz oldu. 2 aydır devam eden görüşmeler var. 2-3 aday üzerinde gidip geliyoruz. Her biri dünya çapında isimler. Bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı umuyorum” dedi.
'5-6 FUTBOLCUMUZA YOĞUN İLGİ VAR'
Başkan Koç, “5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Ancak hepsinin yerini doldurmak çok zor. Kim Min Jae’yi 1 sene önce Jose Mourinho istedi. 14 milyon euroya vermediler. Osayi-Samuel Türkiye’deki en iyi sağ bek. Transferde 3-4 futbolcuyu belirledik. Sol bekimiz, kanadımız, sağ bekimiz zayıf yanlarımız. Altay ve Serdar’la görüşmeler sürüyor” dedi.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Sosa ve Valencia, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer aldı. Sarı lacivertlilerde; Ozan Tufan, Mesut Özil, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.
TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ
Son günlerde de benzer şekilde Tayfun Korkut isminde de yoğunlaşıldığı vurgulandı. Fenerbahçe’de 1995-1999 yılları arasında futbol oynayan Korkut, Löw’le 1998-99 sezonunda çalışmıştı. Sarı-lacivertli kulübü iyi tanıyan 47 yaşındaki antrenörün ikna olup olmayacağı ise merak konusu.
İSMAİL KARTAL, LÖW İLE OLACAK
Löw’e özellikle Süper Lig’i bilen, Fenerbahçe’yi tanıyan bir Türk yardımcı antrenör desteği olması isteniyor. Burada İsmail Kartal’ın bilhassa Löw’le olması planlanıyor.