Evlenecek gençlere müjde! 50 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak

6

Küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Anne dostu bir şehir olma iddiasında olan bir belediye olarak 50 bin TL hibe desteği sağlıyoruz. Bu uygulamamızı da Ramazan ile birlikte başlatmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.