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GalatasarayEski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!
• 28 Şubat 2022 - 08:00 • Son Güncelleme:

Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!

Dün akşam Galatasaray karşısında oynadığı futbol attığı golle parmak ısırtan Gedson Fernandes'in eski takım arkadaşlarıyla sık sık tartışma yaşaması dikkat çekti. Yıldız orta sahanın maç sonunda yaptığı paylaşım ise hafızalara kazındı.

• 28 Şubat 2022 - 08:00 • Son Güncelleme:
1Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Oldukça yüksek tempoda geçen müsabakada fileler 6 kez havalandı. Kritik karşılaşmada tribünlerden atılan yabancı maddeler mücadeleye damga vurdu. Öte yandan 1 kırmızı kartın çıktığı maçta, 2 penaltı kararı verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Kritik maçta gol perdesini açan isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli orta saha 8'inci dakikada takımının kazandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleye yönelen top, ağlarla buluştu ve Rizespor 1-0 öne geçti.

3Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Heyecan dolu karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterdiğinde Patrick van Aanholt şık bir gole imza attı. Berkan'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Hollandalı sol bek skora dengeyi getirdi.

4Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Müsabakanın 49'uncu dakikasında Rizespor'da Tyler Boyd ön plana çıktı. Pohjanpalo'nun indirdiği topa savunmadan önce müdahale eden Tyler Boyd takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

5Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Müsabakada dakikalar 57'yi gösterdiğinde Omar'la girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Gedson Fernandes'in kenara geldiği anlarda tribünler tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Portekizli futbolcuya su şişesi fırlattı.

6Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Bafetimbi Gomis, Tarık Çetin'i geçemedi. Mücadele 2-1'lik skorla devam etti.

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Kritik maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı. Ümit Öztürk'ün beyaz noktayı işaret etmesinin ardından Ryan Babel topun başına geçti. Hollandalı futbolcu beyaz noktada hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.

8Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Mücadelede dakikalar 75'i gösterdiğinde Rizespor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına Fernando Boldrin geçti. Bu sırada tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarların sahaya attığı bir su şişesi tecrübeli futbolcunun kafasına isabet etti.

9Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Fernando Boldrin'in kendisini yere bıraktığı anlarda Galatasaraylı oyuncular tribünlere doğru gitti. Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis taraftarlardan sakin olmasını istedi. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk yaşananların ardından müsabakanın dördüncü hakeminden anons yapılmasını talep etti.

10Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Müsabakanın 87'nci dakikasında Galatasaray'da bir kez daha Patrick van Aanholt sahneye çıktı. Hollandalı sol bek şık paslarla ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının dışıyla rakip fileleri havalandırdı.

11Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında Galatasaray ceza sahasında tansiyon yükselti. Nelsson'un koluna eliyle sert bir müdahalede bulunan Fabricio Baiano ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

12Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Karşılaşmada dakikalar 90+8'i gösterdiğinde Galatasaray'da Bafetimbi Gomis mücadelenin skorunu belirledi. Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fransız golcü Galatasaray'ı 4-2'lik galibiyete taşıdı.

13Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı oyuncu aynı zamanda kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol birden atma başarısı gösterdi.

14HEPSİ FERNANDESE YAPILAN FAULDEN SARI YEDİ

HEPSİ FERNANDES'E YAPILAN FAULDEN SARI YEDİ

Dün akşam oynadığı futbol ve attığı golle kalitesini bir kez daha ispatlayan ve Galatasaray'da sarı kart gören oyuncuların (5) sebebi olan Gedson Fernandes kariyerinde bir ilk yaşadı.

15Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Kritik mücadele öncesinde Galatasaray tribünleri, Başkan Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi. Müsabakaya ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma başlamadan önce tribünlerde 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

16Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Galatasaray'da uzun süre sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui'ye tribünler büyük destek verdi. Mücadele öncesi takım arkadaşları ısınma hareketleri öncesinde tecrübeli futbolcu için alkışlarda bulundu. Tribünlere 'Welcome Back Omar' pankartı asıldı.

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Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes maç öncesinde tribünlerden tepki gördü. Isınma hareketlerinde Portekizli ıslıklandı. Yıldız futbolcunun ismi stadyumda anons edilirken tribünlerden yine ıslıklandı.

18Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Mücadelede dakikalar 7'yi gösterdiğinde Rizespor'da Gedson Fernandes rakip ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk serbest vuruşu işaret etti.

19Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Kazanılan serbest vuruşta topun başına Gedson Fernandes geçti. Portekizli oyuncu doğrudan kaleyi düşündü ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

20Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Gedson Fernandes kariyerinde bir ilk yaşadı. Portekizli on numara profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

21Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Tecrübeli orta saha attığı golden sonra bileğini öptü. Gedson Fernandes'in takım arkadaşları, tecrübeli oyuncuyu havaya kaldırdı.

22Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Benfica'da forma giyemediği için Rizespor'a kiralanan Gedson Fernandes, Karadeniz ekibinde Galatasaray maçıyla birlikte 4 müsabakada şans buldu. Portekizli orta saha bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti.

23Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Rizespor'un Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes sezon sonunda Portekiz ekibine dönecek. Gedson Fernandes gelecek sezon ise Beşiktaş forması giyecek.

24Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

Çaykur Rizespor'un kiralık oyuncusu Gedson Fernandes, maç sonu eski takım arkadaşları Ryan Babel ve Marcao'ya seslendi. Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e, "Bir şey diyecek misiniz?" sözleriyle çağrıda bulundu. Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.

25Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı

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Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!

Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!