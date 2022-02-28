Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!
Dün akşam Galatasaray karşısında oynadığı futbol attığı golle parmak ısırtan Gedson Fernandes'in eski takım arkadaşlarıyla sık sık tartışma yaşaması dikkat çekti. Yıldız orta sahanın maç sonunda yaptığı paylaşım ise hafızalara kazındı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Oldukça yüksek tempoda geçen müsabakada fileler 6 kez havalandı. Kritik karşılaşmada tribünlerden atılan yabancı maddeler mücadeleye damga vurdu. Öte yandan 1 kırmızı kartın çıktığı maçta, 2 penaltı kararı verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Kritik maçta gol perdesini açan isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli orta saha 8'inci dakikada takımının kazandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleye yönelen top, ağlarla buluştu ve Rizespor 1-0 öne geçti.
Kritik maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı. Ümit Öztürk'ün beyaz noktayı işaret etmesinin ardından Ryan Babel topun başına geçti. Hollandalı futbolcu beyaz noktada hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.
Çaykur Rizespor'un kiralık oyuncusu Gedson Fernandes, maç sonu eski takım arkadaşları Ryan Babel ve Marcao'ya seslendi. Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e, "Bir şey diyecek misiniz?" sözleriyle çağrıda bulundu. Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.