Eski takım arkadaşına saldırdı maçtan sonra sosyal medya paylaşımı olay yarattı!

HEPSİ FERNANDES'E YAPILAN FAULDEN SARI YEDİ

Dün akşam oynadığı futbol ve attığı golle kalitesini bir kez daha ispatlayan ve Galatasaray'da sarı kart gören oyuncuların (5) sebebi olan Gedson Fernandes kariyerinde bir ilk yaşadı.