Erzurumlu Hikmet Gündüz televizyonda gördü, hayatı değişti: Yarım asırlık Orhan Gencebay sevdası

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Sahneye çıktığı an oturup hayranlıkla bakardım. 'Maşallah, hakikaten sanatçı' derdim. O bir ham maddeyi sanata çevirmiş bir insan. Müziğiyle, enstrümanlarıyla benim için çok değerli. Tarzıyla, duruşuyla, konuşmasıyla ve saygısıyla o benim öncüm" sözleriyle dile getirdi. Gündüz, en büyük hayalinin ise henüz yüz yüze gelemediği Orhan Gencebay ile bir gün mutlaka tanışmak olduğunu söyledi.