Erzurumlu berber 70 yıldır sakallarını kesmedi! Şimdi tek bir şarta bakıyor: Çıkarsa veda edecek!

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Yaşını ve bıyıklarının bakım sırrını kimseyle paylaşmayan, 80 yaşın üzerinde olduğu bilinen Kırmaç, zaman zaman iş yerinin önünde söylediği şiir ve türkülerle de vatandaşların ilgisini çekiyor.



Hacı Kırmaç, AA muhabirine, geçmişte bıyık bırakmanın daha yaygın ve sevilen bir gelenek olduğunu söyledi.



Dedesi ile babasının bıyıklarının uzun olduğunu ve o zamandan bu yana bıyık sevdasıyla yaşadığını ifade eden Kırmaç, "Ankara'da bir bıyık yarışması oldu. Televizyondan izledim. Onun bıyıkları benim kadar da yoktu. Yarışmayı o adam kazandı. 'Keşke ben de orada olsaydım, yarışmaya katılsaydım' dedim. Herhalde ben kazanırdım. Gece gündüz aklıma geldi. Sonra daha çok uzatmaya başladım." diye konuştu.