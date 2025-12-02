Erzurum'da emekli öğretmen oto yıkamacı açtı: 3 kadın çalışanla sektörün tozunu atıyorlar!

4

Oto yıkamacılık konusunda hiç bilgisi olmadığını eğitim aldıktan sonra işe başladığını söyleyen çalışanlardan 2 çocuk annesi Kader Yılmaz (34), "Kadınlar yapamaz diye bir şey yok. Kadınlar da yapar ve hem de daha iyisini. Bu işe başladığım için mutluyum. Herkes 'Sen kadınsın nasıl yapıyorsun' diyor. Ben de 'Kadınlar her şeyi başarıyla yapar. Yeter ki çalışmak istesin' diyorum. Hülya Hanım da bize destek çıktı. Burada çalışıyorum ve mutluyum. İşimi de severek yapıyorum. Temizlik bayanların işidir. Bayanların var olduğunu göstermemiz lazım. Her işin hakkından gelebildiğini göstermemiz lazım" diye konuştu.