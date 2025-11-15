Erzurum'da bir tek o üretiyor! 3 yıl önce başladı! Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor

4

Tesisini büyütmeyi hedeflediğini söyleyen Özmen, "Hem bölgede mantar ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek için bu işe girdim. Oltu'da bu işi yapan tek üreticiyim. İlerleyen dönemlerde kapasitemizi artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.