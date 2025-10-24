GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması
HaberlerGündem Haberleri Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

24.10.2025 - 09:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak : DHA

Erzurum’un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde hafif korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 06.07’de, merkez üssü Palandöken ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9.93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Erzurum'da korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

1Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

Deprem, Erzurum merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası AFAD ve yerel ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için hemen harekete geçti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, can veya mal kaybı yaşanmadı.

2Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

3.5 ŞİDDETİNDE 9.93 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 06.07’de, merkez üssü Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 9.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

Erzurum genelinde vatandaşlar, özellikle sabah erken saatlerde hissedilen sarsıntı nedeniyle kısa süreli endişe yaşarken, uzmanlar bu tür düşük şiddetli depremlerin bölgedeki fay hatlarının doğal hareketliliğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

4Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

AFAD, Erzurum ve çevresinde yaşayan vatandaşlara deprem anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kurallarını hatırlatarak, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

5Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

Son dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde zaman zaman benzer büyüklükte depremler yaşanırken, uzmanlar bu tür sarsıntıların büyük bir deprem beklentisi anlamına gelmediğini, ancak bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini ifade ediyor.