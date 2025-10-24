Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması

1

Deprem, Erzurum merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası AFAD ve yerel ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için hemen harekete geçti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, can veya mal kaybı yaşanmadı.