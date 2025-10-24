Erzurum Palandöken'de deprem meydana geldi! AFAD'tan son dakika açıklaması
Kaynak : DHA
Erzurum’un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde hafif korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 06.07’de, merkez üssü Palandöken ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9.93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Erzurum'da korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.
3.5 ŞİDDETİNDE 9.93 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 06.07’de, merkez üssü Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 9.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Erzurum genelinde vatandaşlar, özellikle sabah erken saatlerde hissedilen sarsıntı nedeniyle kısa süreli endişe yaşarken, uzmanlar bu tür düşük şiddetli depremlerin bölgedeki fay hatlarının doğal hareketliliğinin bir sonucu olduğunu belirtti.
Son dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde zaman zaman benzer büyüklükte depremler yaşanırken, uzmanlar bu tür sarsıntıların büyük bir deprem beklentisi anlamına gelmediğini, ancak bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini ifade ediyor.