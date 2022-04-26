Enes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...

Hava üstünlüğü olan ve duvar olabilecek bir forvet arayan Klopp için, Enes'in biçilmiş bir kaftan olduğu belirtiliyor. Enes doğrudan ilk 11 oyuncusu olarak görülmüyor ancak gelişime açık olması onu avantajlı kılan bir diğer etken. 24 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki sezon İspanya'dan İngiltere'ye geçme ihtimali hayli kuvvetli.