Enes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...
Gol krallığı yarışında dünyaca ünlü golcü Karin Benzema ile yarışan Enes Ünal için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken dünya devinin milli golcü için girişimlere başlayacağı aktarıldı.
Avrupa'da yılın bombası patlamak üzere! Enes Ünal, dünyanın en iyi takımına gidiyor. Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla 32 maçta attığı 15 golle krallık yarışında Benzema'nın ensesine yapışan Enes, Liverpool'un listesine girdi. İngiliz basınında çıkan haberde Enes'in maliyet ve performans açısından Liverpool'a göz kırptığı aktarıldı.
Hava üstünlüğü olan ve duvar olabilecek bir forvet arayan Klopp için, Enes'in biçilmiş bir kaftan olduğu belirtiliyor. Enes doğrudan ilk 11 oyuncusu olarak görülmüyor ancak gelişime açık olması onu avantajlı kılan bir diğer etken. 24 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki sezon İspanya'dan İngiltere'ye geçme ihtimali hayli kuvvetli.