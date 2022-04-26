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İspanyaEnes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...
Haberlerİspanya Haberleri Enes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...
• 26 Nisan 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:

Enes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...

Getafe'de oynadığı futbol ve attığı gollerle İspanya Ligi'ne damga vuran Enes Ünal için dünya devi girişimlere başladı. 32 maçta 15 gol 1 asistlik istatistikle alkış toplayan milli futbolcunun Premier Lig'e geri döneceği ortaya çıktı.

• 26 Nisan 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
1Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...
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İspanya La Liga'da Getafe formasıyla müthiş bir performans sergileyen Enes Ünal adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli golcü 32 maçta 15 gol atarken dünya devlerinin de sıkı takibine girdi.

2Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

Gol krallığı yarışında dünyaca ünlü golcü Karin Benzema ile yarışan Enes Ünal için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken dünya devinin milli golcü için girişimlere başlayacağı aktarıldı.

3Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluğu kovalayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de finale bir adım uzaklıkta. Haberler.com'un derlediği habere göre önümüzdeki sezon 2 forvet transferi yapacak Liverpool'da milli forvet Enes Ünal radara girdi.

4Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

Önümüzdeki sezon Divock Origi ve Minamino'nun ayrılmasıyla kadroda boşluk açılacak. Liverpool'da transferin ilk hedefi Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez.

5Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

Avrupa'da yılın bombası patlamak üzere! Enes Ünal, dünyanın en iyi takımına gidiyor. Darwin Nunez

6Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

22 yaşındaki Uruguaylı golcü bu sezon ligde 26 maçta 25 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Nunez'in maliyeti minimum 80 milyon euro seviyelerinde. Liverpool'da Nunez dışında en ciddi aday Enes Ünal.

7Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

Avrupa'da yılın bombası patlamak üzere! Enes Ünal, dünyanın en iyi takımına gidiyor. Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla 32 maçta attığı 15 golle krallık yarışında Benzema'nın ensesine yapışan Enes, Liverpool'un listesine girdi. İngiliz basınında çıkan haberde Enes'in maliyet ve performans açısından Liverpool'a göz kırptığı aktarıldı.

8Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

Hava üstünlüğü olan ve duvar olabilecek bir forvet arayan Klopp için, Enes'in biçilmiş bir kaftan olduğu belirtiliyor. Enes doğrudan ilk 11 oyuncusu olarak görülmüyor ancak gelişime açık olması onu avantajlı kılan bir diğer etken. 24 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki sezon İspanya'dan İngiltere'ye geçme ihtimali hayli kuvvetli.

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10Enes Ünal bunu çoktan hak etti İşte yıldız golcünün yeni adresi Geri dönüyor...

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