• 25 Şubat 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi
Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibini bekleyen Galatasaray, en zorlu kurayı çekti. Dev kulüple şimdiye kadar 8 kez karşılaşan sarı kırmızılılar 650 milyon euro'luk ekibi sadece 1 kez devirebildi.
• 25 Şubat 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray bu sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başarmıştı. İşte kura çekimi sonrası oluşan son 16 eşleşmeleri ve son dakika haberinin detayları...
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İŞTE GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ...
Galatasaray - Barcelona - Lyon - Porto - Braga - Monaco - Real Betis - FrankfurtSevilla - West Ham - Atalanta - Leverkusen - Rangers - Kızılyıldız - Spartak Moskova - Leipzig
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