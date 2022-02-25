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UEFA Avrupa LigiEn zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi
• 25 Şubat 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:

En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibini bekleyen Galatasaray, en zorlu kurayı çekti. Dev kulüple şimdiye kadar 8 kez karşılaşan sarı kırmızılılar 650 milyon euro'luk ekibi sadece 1 kez devirebildi.

• 25 Şubat 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
1En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray bu sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başarmıştı. İşte kura çekimi sonrası oluşan son 16 eşleşmeleri ve son dakika haberinin detayları...

2En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

UEFA Avrupa Ligi'nde saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın da yer aldığı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

3En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni statüde grubunu lider bitirdiği direkt olarak son 16 turuna kalan ve seri başı olan Galatasaray, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Maçların ilk ayağı 10 Mart Perşembe günü, rövanş ayağı ise 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

4En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Yine UEFA kuralları gereğince eşleşmelerde aynı federasyon bünyesindeki takımlar birbirine rakip olamadı. İki maç sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

5İŞTE GALATASARAYIN UEFA AVRUPA LİGİNDEKİ RAKİBİ...

İŞTE GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ...

Galatasaray - Barcelona - Lyon - Porto - Braga - Monaco - Real Betis - FrankfurtSevilla - West Ham - Atalanta - Leverkusen - Rangers - Kızılyıldız - Spartak Moskova - Leipzig

6En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Lyon - Porto

7En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Braga - Monaco

8En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Spartak Moskova - Leipzig

9En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Sevilla - West Ham

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Atalanta - Leverkusen

11En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Rangers - Kızılyıldız

12En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Eintracht Frankfurt - Real Betis

13GALATASARAY NAMAĞLUP ÇIKMIŞTI

GALATASARAY NAMAĞLUP ÇIKMIŞTI

Geçen sezonu şampiyon Beşiktaş'ın ardından ikinci bitiren Galatasaray, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı kazanmıştı.

14En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Ancak Sarı-Kırmızılılar, Hollanda devi PSV Eindhoven'a 2-1 ve 5-1'lik skorlarla boyun eğerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek zorunda kalmıştı.

15En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'ı 1-1 ve 4-2'lik skorlarla, play-off turunda ise 1-1 ve 2-1'lik sonuçla geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

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Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkmayı başardı.

17En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

İlk maçta Lazio'yu tek golle geçen Sarı-Kırmızılılar, ikinci maçta Marsilya ile Fransa'da berabere kalırken, üçüncü karşılaşmasında ise Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yendi.

18En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Aslan grubun dördüncü randevusunda Lokomotiv ile 1-1 berabere kalıp, 5. haftada Marsilya'yı 4-2 mağlup etti.

19En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Grubun son maçında ise İtalya'da alınan 0-0'lık Lazio beraberliği Galatasaray'a grup liderliğini getirdi.

20En zor kurayı Galatasaray çekti Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

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