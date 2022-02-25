En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray bu sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başarmıştı. İşte kura çekimi sonrası oluşan son 16 eşleşmeleri ve son dakika haberinin detayları...