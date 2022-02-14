Emre Belözoğlu 'Sezon bitsin fırsatlar doğacak' demişti! Beşiktaş'ın 10 numarasını bedavaya aldı
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun işini bitirdi. Daha önce Adem Ljajic'e talip olan Belözoğlu sağ gösterip sol vurdu...
Süper Lig'de devre arasında yaptığı takviyelerle büyük dikkat çeken Başakşehir sezon sonu bombasını şimdiden patlatıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği Beşiktaşlı yıldız ile anlaşma sağlandı.
Medipol Başakşehir'de Ocak ayı ara transfer ve tescil döneminde kadroya iki takviye yapıldı. Hatayspor'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan Emre Çolak takıma dahil edildi. Konyaspor'dan da Serdar Gürler, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi.
Emre Belözoğlu'nun talebeleri arasındaki 4 isimle vedalaşıldı. Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olurken 3 isim kiralık olarak başka takımların yolunu tuttu. Emre Kaplan, gelecek sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı. Ahmed Kutucu geçici olarak Sandhausen'e gitti. Peter Zulj da Macar ekibi Fehervar'a kiralandı.
Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali gerçek oluyor. Başakşehir, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu 8 Aralık 2021 tarihinde oyuncunun transferi için sezon sonunu işaret etmişti.