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BeşiktaşEmre Belözoğlu 'Sezon bitsin fırsatlar doğacak' demişti! Beşiktaş'ın 10 numarasını bedavaya aldı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Emre Belözoğlu 'Sezon bitsin fırsatlar doğacak' demişti! Beşiktaş'ın 10 numarasını bedavaya aldı
• 14 Şubat 2022 - 08:56 • Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu 'Sezon bitsin fırsatlar doğacak' demişti! Beşiktaş'ın 10 numarasını bedavaya aldı

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun işini bitirdi. Daha önce Adem Ljajic'e talip olan Belözoğlu sağ gösterip sol vurdu...

• 14 Şubat 2022 - 08:56 • Son Güncelleme:
1Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı
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Süper Lig'de devre arasında yaptığı takviyelerle büyük dikkat çeken Başakşehir sezon sonu bombasını şimdiden patlatıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği Beşiktaşlı yıldız ile anlaşma sağlandı.

2Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

Medipol Başakşehir'de Ocak ayı ara transfer ve tescil döneminde kadroya iki takviye yapıldı. Hatayspor'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan Emre Çolak takıma dahil edildi. Konyaspor'dan da Serdar Gürler, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi.

3Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

Emre Belözoğlu'nun talebeleri arasındaki 4 isimle vedalaşıldı. Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olurken 3 isim kiralık olarak başka takımların yolunu tuttu. Emre Kaplan, gelecek sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı. Ahmed Kutucu geçici olarak Sandhausen'e gitti. Peter Zulj da Macar ekibi Fehervar'a kiralandı.

4Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Emre Belözoğlu'nun talebeleri ile Erol Bulut'un öğrencilerinin mücadelesi heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.

5Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali gerçek oluyor. Başakşehir, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu 8 Aralık 2021 tarihinde oyuncunun transferi için sezon sonunu işaret etmişti.

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Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. 2012-13 sezonunun başında Arsenal'den 500 bin euro karşılığında transfer edilen Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda Başakşehir'in yolunu tutuyor. Turuncu-Lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği oyuncuyla anlaşma sağladı.

7Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

Oğuzhan Özyakup ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak Emre Belözoğlu transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya...

8Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

"Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" cevabını vermişti.

9Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplam 310 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1,6 milyon euro. (Akşam)

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11Emre Belözoğlu Sezon bitsin fırsatlar doğacak demişti Beşiktaşın 10 numarasını bedavaya aldı

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