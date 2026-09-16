Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi
HaberlerGündem Haberleri Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

16.09.2026 - 11:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yangın çıkan evde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdiği ve altınları alarak İstanbul’a kaçtığı değerlendirilen şüpheli, havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

Olay, 08.09.2026 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı.

2Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

3Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili detayları paylaştı. Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde; göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği, Nimet Üykü’ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı aktarıldı. Olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul’a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.’nin havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti