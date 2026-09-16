Elazığ’da vahşet! Yaşlı çifti öldürüp evlerini ateşe verdi! X-Ray görüntüleri ele verdi

2

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.