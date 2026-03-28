Elazığ'da dev balığı almak için yapılanlar kurban pazarlığını aratmadı
28.03.2026 - 18:21
Elazığ'da 82 kiloluk dev turna balığı için yapılan pazarlık, kurban pazarlığı aratmadı.
Pertek'te yakalanan 82 kiloluk dev turna balığı, Elazığ Kapalı Çarşı'nda bulunan bir balıkçı tezgâhında satışa sunuldu.
Görenlerin ilgisini çeken dev balık, kısa sürede vatandaşların odağı haline geldi.
Balığı satın almak isteyenler ile balıkçı arasında, adeta Kurban Bayramı'nda yapılan pazarlıkları aratmayan sıkı bir pazarlık yaşandı.
Hem büyüklüğü hem de nadir bulunmasıyla dikkat çeken turna balığı, vatandaşların meraklı bakışları arasında uzun süre sergilendi.