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BeşiktaşEkuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor
• 14 Şubat 2022 - 13:43 • Son Güncelleme:

Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor

Ekuban, Boupendza gibi golcülerle ilgilenen, hatta bu oyuncuların menajerleriyle masaya oturan Süper Lig devinin asıl hedefinde Sörloth olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor'un onayının alınması halinde Norveçli forvetin Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

• 14 Şubat 2022 - 13:43 • Son Güncelleme:
1Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

2Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Siyah Beyazlılar'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını Haziran'da vereceği öğrenildi.

3Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Al Hilal ile gireceği transfer savaşından galip çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Siyah Beyazlı Yönetim sezon sonu eski yıldızını kadroya katmak için tüm kozlarını kullanacak.

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Bu sezon Premier League'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alan ve Liverpool maçında 6 dakika forma giyen Cenk Tosun, Federasyon Kupası'nda da 2 maça çıktı ancak bu maçlarda golle tanışamadı.

5Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. (Takvim)

6Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında geride kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aaron Boupendza ile prensip anlaşmasına varan, kulübü Al Arabi ile de anlaşan Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer hedefi Süper Ligi tanıyan ve başarılı olmuş yabancı oyuncularla anlaşmak.

7Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Fanatik'in haberine göre, golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Trabzonspor 'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdi.

8Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da toplam 26 resmi maça çıkan ve bu periyotta 5 gol atıp, 1 de asist yapabilen Norveçli oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temas kuruldu, ayrıca menajeri ile bir ön görüşme yapıldı. Leipzig 20 milyon euro ödediği Sörloth'un satışına sıcak bakıyor.

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Beşiktaş yönetimi, Sörloth'u satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Yapılan ilk görüşmede Alman ekibi kiralamaya sıcak bakmazken, siyah-beyazlılar satın alma opsiyonuyla bu işi sonuçlandırmayı hedefliyor.

10Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Sörloth'un menajeri Almanya'dan sonra İspanya'da da başarılı olamayan oyuncusu için Türkiye'nin en doğru ülke doğru görüşünde. Ancak Beşiktaş, vakit kaybetmemek için önce Trabzonspor'un olurunu almak zorunda. Çünkü Norveçli oyuncunun Türkiye'ye satışında öncelik bordo-mavililerde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor Sörloth'u istememesi durumunda Norveçli oyuncuyu renklerine katabiliyor.

11Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

Profesyonel kulüp kariyerindeki en fazla golü (33) Trabzonspor formasıyla kaydeden Sörloth; Midtjylland'ta 15, Bodo Glimt'te ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Büyük umutlarla gittiği Leipzig'de sadece 6 gol atan Norveçli yıldız, şu anda kiralık olarak oynadığı RealSociedad'da ise 5 gol bulabildi.

12Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi Yıldız golcü Süper Lige geri dönüyor

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