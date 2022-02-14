Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor
Ekuban, Boupendza gibi golcülerle ilgilenen, hatta bu oyuncuların menajerleriyle masaya oturan Süper Lig devinin asıl hedefinde Sörloth olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor'un onayının alınması halinde Norveçli forvetin Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.
Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. (Takvim)
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında geride kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aaron Boupendza ile prensip anlaşmasına varan, kulübü Al Arabi ile de anlaşan Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer hedefi Süper Ligi tanıyan ve başarılı olmuş yabancı oyuncularla anlaşmak.
Fanatik'in haberine göre, golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Trabzonspor 'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdi.
Kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da toplam 26 resmi maça çıkan ve bu periyotta 5 gol atıp, 1 de asist yapabilen Norveçli oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temas kuruldu, ayrıca menajeri ile bir ön görüşme yapıldı. Leipzig 20 milyon euro ödediği Sörloth'un satışına sıcak bakıyor.
Sörloth'un menajeri Almanya'dan sonra İspanya'da da başarılı olamayan oyuncusu için Türkiye'nin en doğru ülke doğru görüşünde. Ancak Beşiktaş, vakit kaybetmemek için önce Trabzonspor'un olurunu almak zorunda. Çünkü Norveçli oyuncunun Türkiye'ye satışında öncelik bordo-mavililerde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor Sörloth'u istememesi durumunda Norveçli oyuncuyu renklerine katabiliyor.
Profesyonel kulüp kariyerindeki en fazla golü (33) Trabzonspor formasıyla kaydeden Sörloth; Midtjylland'ta 15, Bodo Glimt'te ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Büyük umutlarla gittiği Leipzig'de sadece 6 gol atan Norveçli yıldız, şu anda kiralık olarak oynadığı RealSociedad'da ise 5 gol bulabildi.