Eksi 21 dereceye meydan okuyor! Erzurum'da 'süper tohum' mesaisi: Kar yokken bile ölmeyen buğday geliştirildi

Sadece tahıllar üzerinde değil meyvelerde de çalışma yaptıklarını söyleyen Dr. Ümran Küçüközdemir, “Bu çalışmalarımız sadece bununla sınırlı kalmıyor. Artık meyvede, tek yıllık yem bitkilerinde de biz bu çalışmaları yapıyoruz. Malatya Kayısısı Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürüttüğümüz ortak bir proje var. Arkadaşlarımız oradan çeşitli dönemlerde pembe tomurcuk, tam çiçek ve küçük meyve dönemlerinde çelikleri test merkezine getiriyorlar, biz de bunların testlerini yapıyoruz. Hangi genotipin kaç dereceye dayanıklı olduğunu belirliyoruz, ıslahçı arkadaşlar bunları ıslah çalışmalarında anne-baba olarak kullanıyorlar. Böylelikle dayanıklı kayısı çeşitleri geliştirebiliyorlar. Bu çalışmaları artık daha geniş tabana yaymaya başladık test merkezinde. Önce tahıllarla başladık, sonra tek yıllık yem bitkileri, bazı meyve türleri çalışmalarımıza eklendi. Daha birçok bitki türünde çalışmalara da açığız” ifadelerini kullandı.