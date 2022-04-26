Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor
Bu sezon sık sık yedek kulübesinde oturan ve genellikle Florya'yı ziyaret ederek alt yapı maçlarını yakından takip eden Arda Turan'ın .çılgın planı ortaya çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu kafasındaki projeyi hayata geçirebilmek için ekibini bile kurmaya başladı...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak. CV'sinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler bulunan Arda Turan futboldan kopmayacak. İşte gelişmeler
"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir. Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak) Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir. Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."
Arda'nın şu ana kadar kulüp takımların da çalıştığı teknik adamların listesi şu şekilde: Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent.