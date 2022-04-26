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GalatasarayEkibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor
• 26 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:

Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor

Bu sezon sık sık yedek kulübesinde oturan ve genellikle Florya'yı ziyaret ederek alt yapı maçlarını yakından takip eden Arda Turan'ın .çılgın planı ortaya çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu kafasındaki projeyi hayata geçirebilmek için ekibini bile kurmaya başladı...

• 26 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor
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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak. CV'sinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler bulunan Arda Turan futboldan kopmayacak. İşte gelişmeler

2Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı. İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

3Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir. Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak) Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir. Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."

4Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

Profesyonel futbol kariyerinde G.Saray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir kulüpleri bulunan Arda Turan, Diego Simeone ve Fatih Terim gibi önemli hocalarla çalıştı.

5Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

Kariyerindeki en büyük başarıları Simeone ile Atletico Madrid'de yaşayan Arda Turan; La Liga'da iki kez (A.Madrid ve Barcelona ile), UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Arda A.Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

6Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

Ajansspor'un haberine göre; jubile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

7Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

Arda'nın şu ana kadar kulüp takımların da çalıştığı teknik adamların listesi şu şekilde: Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent.

8Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

Yıldız isim Türkiye kariyerinde ise Ersun Yanal, Okan Buruk, Fatih Terim ve Abdullah Avcı (Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamasına ramak kaldı) gibi 4 şampiyon hoca ile mesai geçirdi.

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10Ekibini kurmaya başladı bile Galatasarayda çılgın plan Arda Turan geliyor

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Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor

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