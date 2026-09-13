Edebiyatın başkentinde kültür sanat rüzgarı: 9 günlük festival coşkusu başladı

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Festivalin açılış programı Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Açılış sonrası düzenlenen sergiyi gezen katılımcılar Kahramanmaraş'ın birbirinden farklı geleneksel ürünlerini inceledi.Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "6 Şubat depreminin ardından devletimiz tüm imkanları ile şehrin inşasını yaptı. Bizler de bakanlık olarak bizim kültür hafızamızın en önemli şehrimizi kültürle, sanatla ve umutla tekrar inşa etmek için çalıştık. Bugün Kahramanmaraş'ımız da ilk kültür yolu festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Gastronomisi, şiiri ve edebiyatı ile çok güzel etkinliklerimiz olacak" dedi.