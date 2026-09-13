Edebiyatın başkentinde kültür sanat rüzgarı: 9 günlük festival coşkusu başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali başladı.
kaynak olarak ekleyin
Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şehirde bu yıl ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival boyunca düzenlenecek birbirinden farklı etkinliklerle kültür ve sanatın önemli buluşma noktalarından biri olacak. 9 gün boyunca gerçekleştirilecek festival kapsamında çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden onlarca etkinlik düzenlenecek.
Festivalin açılış programı Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Açılış sonrası düzenlenen sergiyi gezen katılımcılar Kahramanmaraş'ın birbirinden farklı geleneksel ürünlerini inceledi.Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "6 Şubat depreminin ardından devletimiz tüm imkanları ile şehrin inşasını yaptı. Bizler de bakanlık olarak bizim kültür hafızamızın en önemli şehrimizi kültürle, sanatla ve umutla tekrar inşa etmek için çalıştık. Bugün Kahramanmaraş'ımız da ilk kültür yolu festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Gastronomisi, şiiri ve edebiyatı ile çok güzel etkinliklerimiz olacak" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "İçinde bulunduğumuz yer çocukluğumuzun geçtiği, depremde zarar gören tarihi kalemiz. Bugün hem onun yeniden ayağa kalkma görüntüsünde mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşamba günü bakanımızın katılımı ile kurdelesini keseceğiz ve açılışını yapmış olacağız. Burada uzun zamandır Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş böylesi nitelikli bir organizasyonda ve şehrimizi doğru bir şekilde tanıtmada önemli. Festival takvimi içinde bulunmaktan onur duyuyoruz. Şehrimizin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.