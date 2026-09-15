e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2026: Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yeniden öğrenciler ve velilerin en çok kullandığı MEB ekranlarından biri haline geldi. Devamsızlık, sınav sonuçları, ders programı, not bilgileri ve okul duyuruları e-Okul VBS üzerinden takip edilebiliyor. Peki e-Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır, hangi bilgiler gerekiyor, öğrenci ve veli girişi nereden yapılır? İşte e-Okul giriş ekranına ilişkin güncel bilgiler...
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yeniden e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi var.Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yeniden e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi var.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin okul hayatına ilişkin birçok bilgi görüntülenebiliyor. Özellikle sınav notları, devamsızlık bilgileri, ders programı ve okul kayıtlarına ilişkin bilgiler e-Okul VBS üzerinden takip ediliyor.
MEB’in güncel e-Okul ekranında Veli Bilgilendirme Sistemi için öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasıyla giriş yapılabiliyor.
e-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne MEB’in e-Okul giriş ekranı üzerinden ulaşılabiliyor.
Giriş ekranında öncelikle güvenlik doğrulaması için ekranda görünen rakamların girilmesi gerekiyor. Ardından öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası yazılıyor.
İlk doğrulamanın ardından sistem, öğrenci ve veli bilgilerini doğrulamak amacıyla ek güvenlik bilgileri isteyebiliyor.
MEB’in güncel doğrulama ekranında öğrencinin doğum tarihi ve e-Okul’da kayıtlı velinin T.C. kimlik numarası da kullanılabiliyor.
e-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN HANGİ BİLGİLER GEREKİYOR?
e-Okul VBS girişinde temel olarak şu bilgiler kullanılıyor:
Öğrencinin T.C. kimlik numarası
Öğrencinin okul numarası
Ekrandaki güvenlik kodu
Sistemin ek doğrulama aşamasında ise öğrencinin doğum tarihi ile e-Okul’da kayıtlı ve doğrulanmış veliye ait T.C. kimlik numarası istenebiliyor.
Bu nedenle giriş sırasında kullanılan veli bilgisinin okul kayıtlarında yer alan veli bilgisiyle eşleşmesi gerekiyor.
e-OKUL VBS’DEN HANGİ BİLGİLER GÖRÜLEBİLİR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencinin eğitim sürecine ilişkin bilgilerin tek ekrandan takip edilebilmesini sağlıyor.
Sistemde dönem içinde;
Sınav ve ders notları
Devamsızlık bilgileri
Haftalık ders programı
Sınav tarihleri
Öğrencinin okul bilgileri
Yıl sonu başarı durumu
Nakil ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgilergörüntülenebiliyor.
Gösterilen bilgiler öğrencinin sınıfına, okul türüne ve eğitim dönemine göre değişebiliyor.
e-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
Öğretmenlerin sınav ve performans sonuçlarını sisteme işlemesinin ardından notlar e-Okul üzerinden görüntülenebiliyor.
Veliler ve öğrenciler Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra öğrencinin derslerine ait güncel not bilgilerine ulaşabiliyor.
Notların sisteme hangi tarihte girileceği ise okul ve öğretmenlerin sınav takvimine göre değişebiliyor.Bu nedenle sınavın hemen ardından notların e-Okul’da görünmemesi olağan bir durum olabiliyor.
e-OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrencinin okula devam durumu da e-Okul VBS üzerinden takip edilebiliyor.
Sistemde öğrencinin özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgileri görüntülenebiliyor.
Okul yönetiminin yaptığı kayıtlar sisteme işlendiğinde veli ve öğrenciler güncel devamsızlık durumunu VBS ekranından kontrol edebiliyor.
e-OKUL OKUL NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
e-Okul VBS’ye giriş yapabilmek için öğrencinin okul numarasının bilinmesi gerekiyor.
Okul numarası öğrencinin kayıtlı olduğu okul tarafından veriliyor. Numaranın bilinmemesi halinde okul yönetiminden veya sınıf öğretmeninden öğrenilebiliyor.
Özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerin velileri için okul numarası, e-Okul’a ilk giriş sırasında gerekli bilgilerden biri.Özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerin velileri için okul numarası, e-Okul’a ilk giriş sırasında gerekli bilgilerden biri.
e-OKUL’A E-DEVLET İLE GİRİŞ YAPILABİLİR Mİ?
MEB’in güncel e-Okul ekranında e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor ancak bu seçenek öğretmen kullanıcıları için kullanılabiliyor.
Veli Bilgilendirme Sistemi girişinde ise öğrenci T.C. kimlik numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik doğrulaması kullanılıyor.
Veliler için e-Okul VBS girişinin temel yöntemi bu bilgiler üzerinden gerçekleştiriliyor.
e-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE VELİ GİRİŞİ AYNI MI?
e-Okul VBS, öğrencinin bilgilerine erişmek isteyen veli ve öğrencilerin kullandığı ortak bilgilendirme ekranı olarak çalışıyor.
Girişte öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası kullanılıyor. Sistemin güvenlik aşamasında ise öğrencinin ve kayıtlı velinin bilgileriyle doğrulama yapılabiliyor.
Bu nedenle e-Okul VBS’de ayrı bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulması gerekmiyor.
e-OKUL AÇILMIYORSA NE YAPILABİLİR?
Özellikle sınav sonuçlarının açıklandığı, karne döneminin yaklaştığı veya okul kayıtlarının yoğunlaştığı zamanlarda e-Okul’a aynı anda çok sayıda kullanıcı giriş yapabiliyor.
Bu dönemlerde sistem geçici olarak yavaş çalışabilir.Giriş yapılamadığında öğrenci T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik kodunun doğru girildiği kontrol edilmeli. Bilgiler doğru olduğu halde sorun devam ediyorsa bir süre sonra yeniden giriş denenebilir.
Öğrenci bilgilerinde hata bulunması halinde ise okul yönetimiyle iletişime geçilmesi gerekiyor.
e-OKUL NAKİL VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ NEREDEN GÖRÜLÜR?
MEB’in e-Okul ekranında ortaöğretim kurumları için nakil ve boş kontenjan bilgileri de yayımlanıyor.
Sınavla öğrenci alan liselerde boş kontenjanların yanı sıra taban puan bilgileri de görüntülenebiliyor.
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında ise nakil dönemindeki boş kontenjan bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.
e-OKUL VBS NE ZAMAN GÜNCELLENİR?
e-Okul’daki bilgiler tek bir saatte topluca güncellenmiyor.
Not, devamsızlık, sınav tarihi ve benzeri bilgiler okul yönetimleri ve öğretmenler tarafından sisteme girildikçe öğrencinin ekranına yansıyor.
Bu nedenle farklı okullarda veya farklı derslerde bilgilerin e-Okul’da görünme zamanı değişebiliyor.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA e-OKUL YİNE KULLANILACAK MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
MEB’in güncel e-Okul ekranında Veli Bilgilendirme Sistemi, okul nakil ve boş kontenjan bölümleri ile öğrenci bilgilerinin görüntülendiği giriş ekranları erişime açık durumda.
Öğrenciler ve veliler eğitim yılı boyunca not, devamsızlık ve diğer okul bilgilerini sistem üzerinden takip edebiliyor.