e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2026: Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yeniden e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi var.Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yeniden e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi var.



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin okul hayatına ilişkin birçok bilgi görüntülenebiliyor. Özellikle sınav notları, devamsızlık bilgileri, ders programı ve okul kayıtlarına ilişkin bilgiler e-Okul VBS üzerinden takip ediliyor.



MEB’in güncel e-Okul ekranında Veli Bilgilendirme Sistemi için öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasıyla giriş yapılabiliyor.