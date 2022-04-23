E-Mail attılar! M.United'ın yıldızına ölüm tehdidi! 'Evinde 3 bomba patlatacağız'

The Sun'a konuşan bir kaynak "Bu olay çok ciddi. Harry ve takım arkadaşları sosyal medyada düzenli olarak ölüm tehditleri alıyorlar ama bu farklıydı. E-postada evine üç bomba yerleştirildiği yazıyordu. United'dan ayrılmak için 72 saati vardı, yoksa patlatılacaklardı. Nefret ve taciz yağıyordu.