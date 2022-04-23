E-Mail attılar! M.United'ın yıldızına ölüm tehdidi! 'Evinde 3 bomba patlatacağız'
M.United'ın dünyaca ünlü defans oyuncusu Harry Maguire, Liverpool maçından sonra kabus dolu günler geçiriyor. Takımdan ayrılması yönünde tehditler alan Maguire'a 'Eğer gitmezsen 3 bombalı saldırı düzenleyeceğiz' mailleri atılıyor.
Leicester City'den 87 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire, eleştirilerin hedef noktası. Son olarak Manchester United'ın Liverpol'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaptığı hatalarla gündeme oturan Maguire ölüm tehditleri almaya devam ediyor.
Tehdit mesajında Maguire'ın Manchester United'ı 72 saat içinde bırakmaması durumunda bombaların patlatılacağı belirtildi. Maguire, Liverpool'a 4-0 kaybedilen maçın ardından Carrington antrenman sahasında korkunç bir mesaj aldı ve soluğu aldı nişanlısı Fern Hawkins ve iki kızıyla birlikte evinde aldı.
Maguire'ın bugünkü Premier Lig maçında Arsenal karşısında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun 7/24 yanında görev yapacak bir güvenlik şirketiyle anlaşma sağladığı ifade edildi. The Sun'a konuşan Maguire'a yakın bir kaynak, "Harry böyle yaşamak istemiyor ama şu anda başka seçeneği yok. Ailesini tehdit etmeyecek. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği Harry'nin önceliğidir." dedi.