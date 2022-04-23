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İngiltereE-Mail attılar! M.United'ın yıldızına ölüm tehdidi! 'Evinde 3 bomba patlatacağız'
Haberlerİngiltere Haberleri E-Mail attılar! M.United'ın yıldızına ölüm tehdidi! 'Evinde 3 bomba patlatacağız'
• 23 Nisan 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:

E-Mail attılar! M.United'ın yıldızına ölüm tehdidi! 'Evinde 3 bomba patlatacağız'

M.United'ın dünyaca ünlü defans oyuncusu Harry Maguire, Liverpool maçından sonra kabus dolu günler geçiriyor. Takımdan ayrılması yönünde tehditler alan Maguire'a 'Eğer gitmezsen 3 bombalı saldırı düzenleyeceğiz' mailleri atılıyor.

• 23 Nisan 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
1E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız
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Leicester City'den 87 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire, eleştirilerin hedef noktası. Son olarak Manchester United'ın Liverpol'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaptığı hatalarla gündeme oturan Maguire ölüm tehditleri almaya devam ediyor.

2E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

İngiliz basını, bazı holigan taraftarların Maguire'ın evine bomba düzeneği kurduğunu iddia etti. The Sun'da yer alan habere göre; bir Manchester United taraftarı Harry Maguire'a, kulüpten ayrılmazsa evine yerleştirilen üç bombayı patlatacaklarını söyledi.

3E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

Maguire'ın menajerine e-posta yoluyla gönderilen tehdit mesajının ardından bir takım arkadaşıyla güvenli bir evde kaldığı öğrenildi.

4E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

Tehdit mesajında Maguire'ın Manchester United'ı 72 saat içinde bırakmaması durumunda bombaların patlatılacağı belirtildi. Maguire, Liverpool'a 4-0 kaybedilen maçın ardından Carrington antrenman sahasında korkunç bir mesaj aldı ve soluğu aldı nişanlısı Fern Hawkins ve iki kızıyla birlikte evinde aldı.

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Silahlı polisler ve gözetleme köpekleri, ailenin 4 milyon sterlinlik Cheshire malikanesini aradı. Yapılan araştırmalarda polis herhangi bir düzeneğe rastlamadı.

6E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

The Sun'a konuşan bir kaynak "Bu olay çok ciddi. Harry ve takım arkadaşları sosyal medyada düzenli olarak ölüm tehditleri alıyorlar ama bu farklıydı. E-postada evine üç bomba yerleştirildiği yazıyordu. United'dan ayrılmak için 72 saati vardı, yoksa patlatılacaklardı. Nefret ve taciz yağıyordu.

7E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

Nişanlısı Fern kendini güvende hissetmiyor. Harry'nin gördüğü tacizden bıktı. Harry onları her zaman ilk sıraya koydu ama aynı zamanda nefret çetesine boyun eğmeyi reddediyor." ifadelerini kullandı.

8E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

Maguire'ın bugünkü Premier Lig maçında Arsenal karşısında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun 7/24 yanında görev yapacak bir güvenlik şirketiyle anlaşma sağladığı ifade edildi. The Sun'a konuşan Maguire'a yakın bir kaynak, "Harry böyle yaşamak istemiyor ama şu anda başka seçeneği yok. Ailesini tehdit etmeyecek. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği Harry'nin önceliğidir." dedi.

9E-Mail attılar M.Unitedın yıldızına ölüm tehdidi Evinde 3 bomba patlatacağız

 

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