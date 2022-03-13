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Süper LigDünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti! F.Bahçe'ye teklif...
HaberlerSüper Lig Haberleri Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti! F.Bahçe'ye teklif...
• 13 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:

Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti! F.Bahçe'ye teklif...

Vitor Pereira'nın ön ayak olup Fenerbahçe'ye transfer ettiği Kim Min Jae için Güney Koreli yıldız futbolcu kefil oldu. Avrupa devinin harekete geçtiği Kim Min Jae için Başkan Daniel Levy kolları sıvadı.

• 13 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...
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Fenerbahçe'ye 2019 Temmuz'da Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, geldiği günden bu yana gelişimini sürdürüyor..

2Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

A Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki file bekçisinin bu gelişimi oldukça takdir topluyor..

3Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Fenerbahçe 'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor..

4Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Daha önceden Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli futbolcuları kadrosuna katan Fransa Ligue 1 ekibi Lille, bu sefer de sarı-lacivertli ekibin file bekçisinin peşinde..

5Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Fransız basınında yer alan habere göre, kiralık olarak forma giyen Ivo Grbic'i sezon sonunda Atletico Madrid'e gönderecek..

6Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Lille, kaleci Ivo Grbic'in boşluğunu ise Fenerbahçe'den Altay Bayındır'la doldurmak istiyor..

7Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

İddialara göre Fransız ekibi gelecek sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine girecek olan 23 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti..

8Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Lille'in yanı sıra Fransız ekipleri Marsilya, Lyon ve Lorient de başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için yakından takip ediyor..

9Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Altay Bayındır, bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıktı. Genç kaleci, 5 maçta kalesini gole kapatırken, 28 kez de kalesinde golü gördü..

10Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

A Milli Takım formasını da giyen Altay, 2 maçta Ay-Yıldızlı takımın kalesini korumuştu..

11Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

23 yaşındaki milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro..

12Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Fenerbahçe yönetiminin Altay Bayındır için 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi..

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Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrasında Kim Min-jae, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham

14Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Londra ekibinin yıldızı Son Heung-min'in de milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.

15Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.

16Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı Güney Koreli oyuncuyu, Tottenham sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.

17Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Trabzonspor maçında çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu. Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.

18Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi. (Sabah)

19Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti F.Bahçeye teklif...

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