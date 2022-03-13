• 13 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti! F.Bahçe'ye teklif...
Vitor Pereira'nın ön ayak olup Fenerbahçe'ye transfer ettiği Kim Min Jae için Güney Koreli yıldız futbolcu kefil oldu. Avrupa devinin harekete geçtiği Kim Min Jae için Başkan Daniel Levy kolları sıvadı.
• 13 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye 2019 Temmuz'da Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, geldiği günden bu yana gelişimini sürdürüyor..
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Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrasında Kim Min-jae, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham…
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Londra ekibinin yıldızı Son Heung-min'in de milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.
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