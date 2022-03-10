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FenerbahçeDünya devleri Fenerbahçe'li yıldızın peşinde! Tribünde oldukları ortaya çıktı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Dünya devleri Fenerbahçe'li yıldızın peşinde! Tribünde oldukları ortaya çıktı!
• 10 Mart 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:

Dünya devleri Fenerbahçe'li yıldızın peşinde! Tribünde oldukları ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede gözler Min-jae Kim’in üzerindeymiş! Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve Porto’nun gözlemcilerinin, çok iyi bir performans sergileyen Kim’i tribünden izledikleri ortaya çıktı.

• 10 Mart 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:
1Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı
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Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Min-jae Kim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Avrupa’nın 5 büyük kulübü, Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve Porto’nun gözlemcileri, pazar günü oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ülker Stadı’ndaydı.

2Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

Mercek altına aldıkları oyuncu ise Min-jae Kim oldu. Güney Koreli stoper, 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Sarı-Lacivertliler’de yıldızlaşan isimlerin başında gelmişti.

3Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

5 kulübün gözlemcilerinin de Kim için son derece olumlu raporlar hazırladıkları kaydedildi.

4Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

Mbemba’nın yerine istiyorSepulveda, özellikle Porto’nun bu transfer için istekli olduğunu belirtti. Portekizli gazeteci, teknik direktör Sergio Conceiçao’nun, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanan Chancel Mbemba’nın yerini Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki stoperiyle doldurmak istediğini yazdı.

5Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler’de EURO 2020 performansı sonrası transferin gözde ismi Attila Szalai olmuştu.

6Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

Ancak bu sezon ortaya koyduğu futbolla Kim, Macar takım arkadaşının önüne geçmeyi başardı.

7Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

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8Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı
9Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı
10Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde Tribünde oldukları ortaya çıktı

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