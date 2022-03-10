• 10 Mart 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:
Dünya devleri Fenerbahçe'li yıldızın peşinde! Tribünde oldukları ortaya çıktı!
Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede gözler Min-jae Kim’in üzerindeymiş! Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve Porto’nun gözlemcilerinin, çok iyi bir performans sergileyen Kim’i tribünden izledikleri ortaya çıktı.
• 10 Mart 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:
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Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Min-jae Kim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Avrupa’nın 5 büyük kulübü, Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve Porto’nun gözlemcileri, pazar günü oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ülker Stadı’ndaydı.
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