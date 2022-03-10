Dünya devleri Fenerbahçe'li yıldızın peşinde! Tribünde oldukları ortaya çıktı!

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Min-jae Kim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Avrupa’nın 5 büyük kulübü, Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve Porto’nun gözlemcileri, pazar günü oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ülker Stadı’ndaydı.