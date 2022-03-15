Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!

38'de Batshuayi ve Larin'i alarak maçtan önce konuşulan 11'e yaklaştı Beşiktaş. Biraz geç oldu ama olsun yine de onu gerçekleştirip iyi niyet sundu. Atiba'nın sarı kartı vardı, Josef girdi ister istemez başka bir kimliğe büründü. Bazı statlar vardır, orada ısıracaksın. Larin niye oynamadı, kontrat olayı olabilir ama imzalamayacak bile olsa kontratın varsa oynatacaksın. Oyuna girdi bir şeyler yaptı, tehlike yarattı.