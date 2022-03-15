Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!
Dün akşam NEF Stadı'nda sahaya sürdüğü 11'le Beşiktaş cephesinde tartışma yaratan ve yanlışlarından dönmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Önder Karaveli'nin yerine yeni teknik direktör arayışları hız kazandı...
TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrasında siyah beyazlı takımın performansını ve teknik direktör Önder Karaveli'nin tercihlerini eleştirdi.
Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:
Bir ilk yarı oynadı Galatasaray 'resital' derim yani gerçekten. Trabzonspor maçının da ilk yarısının performansının üzerine çıktılar. Muhteşem Muhammed - Kerem ikilisi. Arkadaşlarına istasyon olan Muhammed, topu ayağına aldı mı tren gibi giden Kerem ve iki golü de süper muhteşem oynadılar.
Beşiktaş Kenan'ıyla kenarda top kaybıyla, Atiba'sıyla topa sahip olamayan, Güven'i işin içine alamayan, Teixaira'dan bahsetmeye gerek yok zaten oynamadı nerdeyse. Ersin hariç 10 kişi kötü oynadı Beşiktaş'ta. Skor 2-0'dı ilk yarıda haklı olarak. Tek pozisyon Omar'ın çizgiden çıkardığı pozisyondur ilk yarıda.
Ben gol attığı maçtan sonra bile Kenan seneye ilk 11'de oynayamaz dedim. Kenan iyi çocuk, iyi insan ama hiçbir katkısı yok. Bir kere seyirci sevecek sizi. Seyirci de istemiyor.
38'de Batshuayi ve Larin'i alarak maçtan önce konuşulan 11'e yaklaştı Beşiktaş. Biraz geç oldu ama olsun yine de onu gerçekleştirip iyi niyet sundu. Atiba'nın sarı kartı vardı, Josef girdi ister istemez başka bir kimliğe büründü. Bazı statlar vardır, orada ısıracaksın. Larin niye oynamadı, kontrat olayı olabilir ama imzalamayacak bile olsa kontratın varsa oynatacaksın. Oyuna girdi bir şeyler yaptı, tehlike yarattı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız." ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takıma dönmesi yönünde yorumlar paylaşırken eski hakem Ahmet Çakar da "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yaptı. Buna karşın başkan Ahmet Nur Çebi'nin gönlünde yatan adayın Şenol Güneş olduğu iddia ediliyor.
Geçtiğimiz ay Beşiktaş maçının ardından Adana Demirspor'da görev yapan antrenör Miguel Peiro ile görüştüğünü söyleyen Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Şenol hoca, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Miguel, Şenol Güneş'in kondisyoneri. Önce o gitti, sezon sonunda da Şenol Hoca gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Şenol Güneş yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.
Güneş, "Futbol dünyasında son dönemde benimle ilgili temelsiz ve mesnetsiz spekülasyonların hızla arttığını üzülerek gözlemliyorum. İsmim birçok konuda farklı iddialarla gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hepsine yanıt vermem durumunda, açıklamalarımdan cımbızla çekilecek cümlelerden yepyeni tartışmalar açmaya çalışacak, polemik ve kavgadan beslenen insanlar olduğunun da farkındayım.
Bu yüzden net olarak açıklamak istiyorum ki; Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım’da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş’ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok.