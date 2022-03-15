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BeşiktaşDünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!
Haberler Beşiktaş Haberleri Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!
• 15 Mart 2022 - 15:27 • Son Güncelleme:

Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!

Dün akşam NEF Stadı'nda sahaya sürdüğü 11'le Beşiktaş cephesinde tartışma yaratan ve yanlışlarından dönmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Önder Karaveli'nin yerine yeni teknik direktör arayışları hız kazandı...

• 15 Mart 2022 - 15:27 • Son Güncelleme:
1Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı
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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrasında siyah beyazlı takımın performansını ve teknik direktör Önder Karaveli'nin tercihlerini eleştirdi.

2Nihat Kahvecinin değerlendirmeleri şu şekilde:

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

Bir ilk yarı oynadı Galatasaray 'resital' derim yani gerçekten. Trabzonspor maçının da ilk yarısının performansının üzerine çıktılar. Muhteşem Muhammed - Kerem ikilisi. Arkadaşlarına istasyon olan Muhammed, topu ayağına aldı mı tren gibi giden Kerem ve iki golü de süper muhteşem oynadılar.

3Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Beşiktaş Kenan'ıyla kenarda top kaybıyla, Atiba'sıyla topa sahip olamayan, Güven'i işin içine alamayan, Teixaira'dan bahsetmeye gerek yok zaten oynamadı nerdeyse. Ersin hariç 10 kişi kötü oynadı Beşiktaş'ta. Skor 2-0'dı ilk yarıda haklı olarak. Tek pozisyon Omar'ın çizgiden çıkardığı pozisyondur ilk yarıda.

4Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Sonra ne oldu, Güven acaba sol ön ve Baatshuayi önde başlar mı diyorduk. Kenan'ın kaçırıp kaçırıp top kaybedip geçen hafta da boş kaleye gol atmasından sonra önceki teknik direktörlerinde de olduğu gibi bir Kenan aşkı olmaya başladı Önder hocada da.

5Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Ben gol attığı maçtan sonra bile Kenan seneye ilk 11'de oynayamaz dedim. Kenan iyi çocuk, iyi insan ama hiçbir katkısı yok. Bir kere seyirci sevecek sizi. Seyirci de istemiyor.

6Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

38'de Batshuayi ve Larin'i alarak maçtan önce konuşulan 11'e yaklaştı Beşiktaş. Biraz geç oldu ama olsun yine de onu gerçekleştirip iyi niyet sundu. Atiba'nın sarı kartı vardı, Josef girdi ister istemez başka bir kimliğe büründü. Bazı statlar vardır, orada ısıracaksın. Larin niye oynamadı, kontrat olayı olabilir ama imzalamayacak bile olsa kontratın varsa oynatacaksın. Oyuna girdi bir şeyler yaptı, tehlike yarattı.

7Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Rıdvan girdi maç boyunca en iyi pozisyonlarını üretti Beşiktaş'a. Rosier'i de hiç göremedik çok çıkamadı. Galatasaray sezon başından beri en iyi performansını gösterdi ama bunlara rağmen bile bu maç berabere bitebilirdi.

8Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Galatasaray derbisindeki tercihleriyle tartışılırken siyah beyazlıların yeni sezona hangi teknik adamla gireceği merak konusu oldu.

9Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız." ifadelerini kullandı.

10Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takıma dönmesi yönünde yorumlar paylaşırken eski hakem Ahmet Çakar da "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yaptı. Buna karşın başkan Ahmet Nur Çebi'nin gönlünde yatan adayın Şenol Güneş olduğu iddia ediliyor.

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Geçtiğimiz ay Beşiktaş maçının ardından Adana Demirspor'da görev yapan antrenör Miguel Peiro ile görüştüğünü söyleyen Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Şenol hoca, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Miguel, Şenol Güneş'in kondisyoneri. Önce o gitti, sezon sonunda da Şenol Hoca gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Şenol Güneş yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

12Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Güneş, "Futbol dünyasında son dönemde benimle ilgili temelsiz ve mesnetsiz spekülasyonların hızla arttığını üzülerek gözlemliyorum. İsmim birçok konuda farklı iddialarla gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hepsine yanıt vermem durumunda, açıklamalarımdan cımbızla çekilecek cümlelerden yepyeni tartışmalar açmaya çalışacak, polemik ve kavgadan beslenen insanlar olduğunun da farkındayım.

13Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Bu yüzden net olarak açıklamak istiyorum ki; Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım’da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş’ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok.

14Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

Zaten Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

15Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın yeni teknik direktör kararı

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