Doğal antidepresan, ağrı kesici özelliği bulunuyor! Kronik yorgunluk, epilepsi, uyku sorunu...

İKİ NESİL SONRASINI ETKİLİYOR Obeziteye de dikkat çeken Prof. Dr. Saraçoğlu, “Maalesef ki, büyük şehir hayatının getirmiş olduğu hazır katkılı yiyecek, GDO’lu ürünlerin tüketiminin artması ile obezite, diyabet gibi hastalıklarla genç yaşta mücadele eden bir nesil yetişmekte. Unutmayın ki, ne yerseniz o’sunuz! Şöyle ki, bugün yediğiniz gıdaların zararları veya olumsuz etkilerinin size dönüşü 2 nesil sonrasında yani torununuzun bağışıklık sistemine etki etmektedir.