Dilan Polat'ın korumasını öldüren zanlı yakalandı: Kanlı olayda 'Daltonlar' detayı! Otel çevresinde keşif yapıp saldırmış

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Polat'ın, yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi. Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi.