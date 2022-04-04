• 04 Nisan 2022 - 17:06 • Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi! Sağlık durumu...
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni projesi Kiracı için çalışmalara devam ediyor. Ünlü oyuncu heyecanla hazırlıklarını sürdürürken set çalışmaları da başlamıştı. Sette çekimler için bulunan Dilan Çiçek Deniz'den talihsiz bir kaza haberi geldi. Ünlü oyuncunun kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.
• 04 Nisan 2022 - 17:06 • Son Güncelleme:
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2014 yılında elde ettiği güzellik derecesi ile oyunculuğa adım atan 27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, bir süredir işleri değil aşk hayatı ile gündeme geliyor.
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