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MagazinDilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi! Sağlık durumu...
HaberlerMagazin Haberleri Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi! Sağlık durumu...
• 04 Nisan 2022 - 17:06 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi! Sağlık durumu...

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni projesi Kiracı için çalışmalara devam ediyor. Ünlü oyuncu heyecanla hazırlıklarını sürdürürken set çalışmaları da başlamıştı. Sette çekimler için bulunan Dilan Çiçek Deniz'den talihsiz bir kaza haberi geldi. Ünlü oyuncunun kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

• 04 Nisan 2022 - 17:06 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...
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2014 yılında elde ettiği güzellik derecesi ile oyunculuğa adım atan 27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, bir süredir işleri değil aşk hayatı ile gündeme geliyor.

2Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

İrlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz geçen hafta Bebek’ta kameralara yansımış ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

3Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

Saçlarını sık sık değiştirmesi hakkında konuşan Deniz, "Yeni halimi seven de var sevmeyen de... Önümüzdek, günlerde yeni projenin çekimleri başlıyor" dedi.

4Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

Dilan Çiçek Deniz "Düğün tarihiniz belli oldu mu?" sorusuna ise, "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık.

5Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım” yanıtını vermişti.

6Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise üzücü bir haberle gündeme geldi.

7Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

Dilan Çiçek Deniz ilk set gününde talihsiz bir kaza geçirdi. Sette kafasını sert bir zemine vuran Dilan Çiçek Deniz’e iki dikiş atıldı.

8Dilan Çiçek Deniz sette kaza geçirdi Sağlık durumu...

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