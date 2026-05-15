DGS Başvuru Ne Zaman? | 2026 DGS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM başvuru tarihleri ve sınav takvimi

DGS başvuru ne zaman sorusu, ön lisans mezunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci yakından takip ediliyor. 2026 DGS başvuru tarihleri belli olurken adaylar başvuru tarihleri, son gün ve sınav takvimi hakkında detayları merak ediyor. İşte DGS başvuru süreci, sınav tarihi ve tüm detaylar…
DGS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 itibarıyla başladı. DGS’ye katılmak isteyen adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında tamamlayabilecek.
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
DGS BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri için son tarih 2 Haziran 2026 olarak açıklandı.
Adayların bu tarihe kadar başvuru formunu doldurup sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvurunun geçerli sayılması için ödeme işleminin tamamlanması şart.
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ
Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı da bulunuyor.
2026 DGS geç başvuru günü:
11 Haziran 2026
Ancak geç başvuru yapan adaylar daha yüksek sınav ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle başvuruların normal süre içinde yapılması büyük önem taşıyor.
DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
DGS başvuru işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını şu kanallar üzerinden yapabiliyor:
ÖSYM AİS sistemi
ÖSYM mobil uygulaması
Başvuru sırasında kimlik bilgileri, eğitim bilgileri ve güncel fotoğraf gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin yatırılması da zorunlu.
DGS SINAVI NE ZAMAN?
DGS başvuru sürecini tamamlayan adaylar için sınav tarihi de netleşmiş durumda.
2026 DGS sınavı:
19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltiliyor.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.
2026 DGS sonuçları:
13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.