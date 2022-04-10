Derbi öncesi FLAŞ açıklama! Mesut Özil için 2.şok dalga! Affedilir diye beklenirken...
Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'la sert bir tartışma yaşayan ve kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında son karar verildi. Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki'nin Mesut'un yanı sıra Joachim Löw ifadeleri tüm gözleri Ali Koç'a çevirdi.
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaray derbisi öncesi TV100'de flaş açıklamalar yaptı. İşte Baki'nin sözleri...
"Biz yarınla alakalı, Samandıra ve yönetimdeki ortam, gerek tribündeki ortam, her şey bizim lehimize görünüyor. Sonuçta derbinin her zaman favorisi Fenerbahçe'dir, iyi giderken de kötü giderken de böyledir. Ara sıra düşeriz kalkarız ama işler derbiye geldiği zaman Fenerbahçe'nin büyük genleri ortaya çıkar. Yarın da Trabzonspor maçındaki gibi ilginç bir hakem faciası yaşamazsak derbinin favorisiyiz."
"Vitor hoca ile yolları ayırdıktan sonra hata yapma lüksümüzün olmadığının farkındaydık. Bundan dolayı İsmail Hoca ile oturduk, konuştuk. Kendisi sağ olsun bu zor zamanda görevi kabul etti, herkes kabul etmeyebilirdi. Teşhisi çabuk koydu. Hakkaniyetli bir 11 çıkartır hoca, isme, kariyere bakmaz, kim iyiyse onu başlatır. Kısa zamanda bir iskelet oturttu."
MESUT'A AF YOK KADRO DIŞI KALMAYA DEVAM!
"(Mesut Özil) Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle bir karar verildi, kulüp bu kararın arkasında şu an. Bir karar aldık, yeni bir polemik sayfası açmaya gerek yok."
"Arda göz bebeğimiz. Sizler yeni farkına varıyorsunuz, ben 3 yıldır takip ediyorum. Müthiş bir yetenek, karakter. Sosyal tarafı çok kuvvetli. Sadece yetenekle olmuyor bu iş. Yaşına göre özgüveni yüksek, soru sormaktan çekinmeyen, sosyalize olmaktan çekinmeyen bir sporcumuz. Allah yolunu açık etsin, futbolcu şansı versin. Derbide süre alır mı, teknik bir soru o. İsmail Hoca'lık bir soru."
Biletler hemen tükendi?
Bu sezon taraftarımızı üzdük. Zaman zaman gerginlikler, üzüntüler yaşandı. Son maçlarda taraftar, tünelin ucunda ışığı görünce birleştiler, pozitif anlamda. Takımla uyumları mükemmel. Fenerbahçe'nin derbilerde stat dolu olduğu zaman bugüne kadar neler olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla çok büyük bir güç. Son birkaç haftadaki tribün performansı da takımla birlikte arttı.
Derbilerin çoğunda kırmızı kart gördü Fenerbahçe?
Derbiden kastınız Trabzonspor'sa, iki maçta kırmızı kart gördük. Nasıl gördüğümüz herkesin malumu. Galatasaray maçında Tisserand'ı söylüyorsunuz, ona bir şey demek istemiyorum. Ama Trabzonspor maçlarındakiler olacak iş değil. Öyle bir saçmalık yaşamadığımız, kötü niyetli bir duvara çarpmadığımız takdirde bu maçın favorisiyiz ve çıkıp alacağız diyorum. Şanssız istatistik var ama hak ederek aldığımız bir istatistik değil.