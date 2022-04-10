Derbi öncesi FLAŞ açıklama! Mesut Özil için 2.şok dalga! Affedilir diye beklenirken...

Derbilerin çoğunda kırmızı kart gördü Fenerbahçe?

Derbiden kastınız Trabzonspor'sa, iki maçta kırmızı kart gördük. Nasıl gördüğümüz herkesin malumu. Galatasaray maçında Tisserand'ı söylüyorsunuz, ona bir şey demek istemiyorum. Ama Trabzonspor maçlarındakiler olacak iş değil. Öyle bir saçmalık yaşamadığımız, kötü niyetli bir duvara çarpmadığımız takdirde bu maçın favorisiyiz ve çıkıp alacağız diyorum. Şanssız istatistik var ama hak ederek aldığımız bir istatistik değil.