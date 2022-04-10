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FenerbahçeDerbi öncesi FLAŞ açıklama! Mesut Özil için 2.şok dalga! Affedilir diye beklenirken...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Derbi öncesi FLAŞ açıklama! Mesut Özil için 2.şok dalga! Affedilir diye beklenirken...
• 10 Nisan 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi FLAŞ açıklama! Mesut Özil için 2.şok dalga! Affedilir diye beklenirken...

Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'la sert bir tartışma yaşayan ve kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında son karar verildi. Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki'nin Mesut'un yanı sıra Joachim Löw ifadeleri tüm gözleri Ali Koç'a çevirdi.

• 10 Nisan 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...
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Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaray derbisi öncesi TV100'de flaş açıklamalar yaptı. İşte Baki'nin sözleri...

2Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

"Biz yarınla alakalı, Samandıra ve yönetimdeki ortam, gerek tribündeki ortam, her şey bizim lehimize görünüyor. Sonuçta derbinin her zaman favorisi Fenerbahçe'dir, iyi giderken de kötü giderken de böyledir. Ara sıra düşeriz kalkarız ama işler derbiye geldiği zaman Fenerbahçe'nin büyük genleri ortaya çıkar. Yarın da Trabzonspor maçındaki gibi ilginç bir hakem faciası yaşamazsak derbinin favorisiyiz."

3Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

"Atilla Karaoğlan, ilk açıklandığında biz garipsedik. Normal olamayan bir prosedür uyguladı MHK. Biz daha önce Ali Şansalan ve Zorbay Küçük ile endişemiz vardı ve dile getirdik. Bunlar da gerçek çıktı. Bu hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum, negatif bir geçmişi yok.

4Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

Çıktı maçını iyi yönetti, ama tabii ki yine de enteresan bir durum. Gözlerimiz üzerinde olacak. Normal olmayan bir prosedür. Kendi kariyeri için, Türk futbolunun marka değeri için, böyle bir derbi için hayatının performansını sergileyeceğini umut ediyorum."

5Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

"Vitor hoca ile yolları ayırdıktan sonra hata yapma lüksümüzün olmadığının farkındaydık. Bundan dolayı İsmail Hoca ile oturduk, konuştuk. Kendisi sağ olsun bu zor zamanda görevi kabul etti, herkes kabul etmeyebilirdi. Teşhisi çabuk koydu. Hakkaniyetli bir 11 çıkartır hoca, isme, kariyere bakmaz, kim iyiyse onu başlatır. Kısa zamanda bir iskelet oturttu."

6Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

"Biz hep kadronun iyi olduğunu, Trabzonspor'dan 14-17 fark yemeyecek kadro olmadığını savunuyorduk. Kırılganlıklar, şanssızlıklar, bazı oyunlar üst üste geldi. Tekrar çark dönmeye başladı, İsmail Hoca'nın büyük payı var, kendisine teşekkür ediyorum."

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MESUT'A AF YOK KADRO DIŞI KALMAYA DEVAM!

"(Mesut Özil) Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle bir karar verildi, kulüp bu kararın arkasında şu an. Bir karar aldık, yeni bir polemik sayfası açmaya gerek yok."

8Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

"Arda göz bebeğimiz. Sizler yeni farkına varıyorsunuz, ben 3 yıldır takip ediyorum. Müthiş bir yetenek, karakter. Sosyal tarafı çok kuvvetli. Sadece yetenekle olmuyor bu iş. Yaşına göre özgüveni yüksek, soru sormaktan çekinmeyen, sosyalize olmaktan çekinmeyen bir sporcumuz. Allah yolunu açık etsin, futbolcu şansı versin. Derbide süre alır mı, teknik bir soru o. İsmail Hoca'lık bir soru."

9Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

"Löw konusu? O top başkanda. Daha önce de 2-3 adayla görüşüyoruz demişti. Biz o yolda ilerliyoruz."

10Torrent, kazanacağız dedi, neler söylemek istersiniz

Torrent, kazanacağız dedi, neler söylemek istersiniz?

Dünya çapında büyük bir derbi. Rakibimizin hocası, bence tersini söylememesi lazım, camiasını arkasına almaya çalışıyor. Normal bana göre ama biz kazanacağız.

11Biletler hemen tükendi

Biletler hemen tükendi?

Bu sezon taraftarımızı üzdük. Zaman zaman gerginlikler, üzüntüler yaşandı. Son maçlarda taraftar, tünelin ucunda ışığı görünce birleştiler, pozitif anlamda. Takımla uyumları mükemmel. Fenerbahçe'nin derbilerde stat dolu olduğu zaman bugüne kadar neler olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla çok büyük bir güç. Son birkaç haftadaki tribün performansı da takımla birlikte arttı.

12Derbilerin çoğunda kırmızı kart gördü Fenerbahçe

Derbilerin çoğunda kırmızı kart gördü Fenerbahçe?

Derbiden kastınız Trabzonspor'sa, iki maçta kırmızı kart gördük. Nasıl gördüğümüz herkesin malumu. Galatasaray maçında Tisserand'ı söylüyorsunuz, ona bir şey demek istemiyorum. Ama Trabzonspor maçlarındakiler olacak iş değil. Öyle bir saçmalık yaşamadığımız, kötü niyetli bir duvara çarpmadığımız takdirde bu maçın favorisiyiz ve çıkıp alacağız diyorum. Şanssız istatistik var ama hak ederek aldığımız bir istatistik değil.

13Galatasarayı kendi sahanızda 4 senedir mağlup edemiyorsunuz

Galatasaray'ı kendi sahanızda 4 senedir mağlup edemiyorsunuz?

Bu bizi korkutmuyor. Fenerbahçe, camia olarak çok büyük türbülanslardan geçti. Bizden önce de, bizim yönetimimizde bunları yaşadık. Biz rakibimizden korkmuyoruz, saygı duyuyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz, bunu unutanlar da hatırlayacak.

14Derbi öncesi FLAŞ açıklama Mesut Özil için 2.şok dalga Affedilir diye beklenirken...

 

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