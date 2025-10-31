Denizli'nin gizli elma cenneti! 1100 rakımda rekor hasat başladı

5

Buldan Yayla Mahallesinde elma üreticiliği yapan Mehmet Çetinkaya, bölgenin elma yetiştiriciliği için elverişli olduğunu belirterek; "Bu yıl iklim elma üretimi açısından çok güzel geçti. Yaklaşık yirmi bir dönüm arazimizde Süperchleff, Arap Kızı, Fuji, Golden, Grand Simit cinsi elma üretimi yapıyoruz. Topladığımız elmaları kasalara doldurarak buzhanemize koyuyoruz. Gelen alıcılara verdiğimiz gibi pazarlarda da satıyoruz. Allah bereketini versin" dedi.